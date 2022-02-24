原标题：“每天捕捉这个美丽进取国家的日常进步”

“中国的冰雪运动发展很快。借助奥运赛事，冰雪运动走进了千家万户的大门。我学习生活的城市南京虽然不是冰雪之城，但经常看到小朋友们在室内畅游冰雪、享受乐趣。”5年前来华留学的加纳青年麦斯威今年28岁，现在是河海大学土木与交通学院的硕士一年级学生。

“冬奥会在俄罗斯非常受欢迎。这也难怪，因为我的国家冬天非常漫长！”河海大学公共管理学院博士研究生丽娜难掩内心激动，她说自己最喜欢的运动项目是越野滑雪和花样滑冰，看着北京冬奥会赛场上的比拼，自己也想去尝试这些运动。“不过，我不用回到老家，也不用等特定的季节就可以去滑冰啦。因为目前南京有5个室内冰场，我们可以充分享受这项运动带来的乐趣。同样在中国的其他城市，也有很多地方可以进行冬季运动。在冬奥会的影响下，冬季运动变得越来越流行。”

“2008年北京奥运会让我大开眼界，奥运会的组织和场馆给我留下了深刻的印象，气势恢宏的开幕式精彩表演，向全世界展示了古老中国辉煌灿烂的历史和魅力。中国人民的热情好客和奉献精神给我留下了深刻印象。”来自尼日利亚的穆拉罕自2018年起在河海大学环境学院攻读硕士学位，现在已经是2021级博士研究生。让他最为激动的是，2022年北京冬奥会开幕式表演采用了很多高科技进行展示。“作为一名环境科学专业的学生，我认为使用清洁能源是一个生态友好和经济明智的选择。2022年北京冬奥会是实现这一目标的标尺，向世界展示了人类如何实现零排放、低排放。”穆拉罕欣喜地说，此次点燃主火炬的方式是一种全新的设计，体现低碳环保的理念。场馆的装饰、电子媒体广播系统和照明系统也都令人印象深刻，体现了中国的高技术水平。

“从我来到南京，已经过去了12年。这个城市已经成为我的第二个家。细细想来，这些年以南京为代表的中国城市发生的变化可以用焕然一新来形容。以地铁为例——在我刚到南京的时候，第二条地铁线还在试用，如今有11条地铁线在运营，还有8条新的地铁线即将开通。毫不夸张地说，这样的建设范围和建设速度会让任何人印象深刻！”丽娜回忆道：2014年，南京举办了夏季青年奥林匹克运动会，来自各个国家的游客和运动员纷纷涌入这座城市，大家为之感到兴奋。“尽管我没能去冬奥会现场，但依然感受到这一盛会带来的感动。点燃冬奥会主火炬的过程出人意料，它有着简单却不失仪式感的创意：火炬被简单地插入雪花的中心，成为现代奥林匹克运动会历史上最小的火炬。这是中国给全世界传递的绿色发展的强劲信号。这让全世界的人都感到高兴！”她说。

“时隔14年，奥运会重返北京，从博大精深的传统文化到科技元素满满的绿色低碳，中国从来不曾让人失望。这场在立春节气为世界人民精心准备的视觉盛宴，处处充满勃勃生机与无限能量，令人心潮澎湃，对未来充满向往！”穆拉罕说：“中国将通过2022年北京冬奥会，加强与许多国家在经济、文化、环境、体育、教育等领域的合作，促进各国之间的交流进步。”

“在我心中，2022年北京冬奥会定会载入史册。我很高兴成为在中国生活的一员，每天捕捉这个美丽、进取的国家的日常进步。我是一个见证者！当我身处中国，他人给予的热情和尊重让我觉得俄罗斯和中国之间的友谊只会越来越牢固。”丽娜说。

（本报记者 张胜）

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