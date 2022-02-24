原标题：构建多元学前体育师资人才培养体系

“你在球场上教得眉飞色舞，可能孩子们却听得云里雾里。”长沙师范学院体育科学学院院长陈捷在长沙市首届幼儿篮球教练员培训班上的一句玩笑，把全班学员都逗乐了。

多年从事幼儿篮球教学研究的陈捷认为，只有让更多教练知道“教什么、怎么教”，才能换回娃娃们“愿意学、听得进”。

随着“健康中国”战略实施，社会对于幼儿健康给予了更多关注，体育教育也开始在幼儿教育中扮演重要角色。“包括长沙师范学院在内，面向幼儿体育教师培养专门性人才的本科学校目前全国仅有三所。长沙师范学院体育教育专业毕业生年年供不应求。”陈捷表示，中国学前教育将从“幼有所育”进入“幼有优育”阶段，但幼儿园健康教育却面临着专业教师不足等诸多问题。

为了解决学前体育教师情怀不浓、能力不强、专业不精等问题，长沙师范学院秉承“红色底色、师范本色、儿童特色”的“三基色育人”办学理念，将学前儿童的“教育、保育、体育”协同整合，深度融入教育教学、实习实训、社会服务、科学研究和文化传承全过程，形成“全面、系统服务学前体育教育，全方位培养优质学前体育教育人才”的多学科支撑体系和课程体系，以及服务幼儿体育教育与发展的优势学科群和人才培养新范式，被全国学前师范院校广泛采用。

徐特立是长沙师范学院的创始人和首任校长。长沙师范学院通过组织参观徐特立纪念馆和校史馆、开设系列思政课程，厚植学生学前体育教育情怀。通过理实一体化教学，开展专业课程思政，组织学生入园见习、跟岗教习、顶岗实习等，让学生认知幼儿教育尤其是幼儿体育的特殊性和差异性，培养学生学前体育教育情怀领悟能力。学校还组建了“特立志愿者”服务团队、开展幼儿趣味体育活动、特殊儿童公益体育行动等，铸造“以赛育人，德能融合”育人品牌，为学生学前体育教育情怀赋能。

长沙师范学院形成了以知识、素质、技能一体化培养为目标的“三双”培养体系，创立与学前儿童体育教育专业特征高度适应的“人文素质+职业素质”“运动技能+教学技能”“学历证书+资格证书”等“双质双能双证”培养体系，明确了素质、技能、证书的分类以及培养要求。以“三双”培养为引领，优化人才培养方案，推动人才培养过程的“理实一体、知行合一、双证融通、一专多能”。

“针对学前体育教育人才需求实际，长沙师范学院以学前体育文化资源课程化研究为先导，从师资转型、实验室建设、理实课程融合等方面，将创造思维、创新能力与健全人格培养贯穿教育教学始终，实现了专业教学、科学研究、体育竞赛、创新创业、社会实践‘五位结合’，培养‘懂理论、善运用、高素质、有情怀’的学前体育教育人才，建构了多元、立体的学前体育师资人才培养支撑体系。”长沙师范学院党委书记罗婷说，未来，学校将进一步强化保教兼修，凸显教康体融合，提升学生专业能力，增强学生专业本领，激发学生职业活力，为我国学前体育教育培育更多人才。

（本报记者 禹爱华）

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