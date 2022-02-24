本报记者 周姝芸

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出国留学选错专业，意味着付出时间成本在不喜欢的领域苦苦挣扎，这也成为一些中国留学生面临的困境之一。求学海外可以转专业吗？选择专业时如何考量？就此，记者通过对话在世界各地求学的中国留学生、留学专业人士等，为大家提供一些参考。

入学后转专业有哪些途径？

“在美国留学读本科，想转专业还是有可能的。”美国威廉玛丽学院环境科学与政策专业的大二学生施煜程告诉本报记者，“但不同专业的学分要求不一样，需要考虑的问题是能否按时毕业。”

记者梳理信息发现，在美国读大学，转专业的关键之一在转学分。由于不同专业涵盖不同的课程，相似的或者公共类课程的学分可以互换，其他课程则需要补修，这意味着要花更多时间上课，可能会导致延期毕业。

不过，美国本科教育给了学生较大的专业选择空间。“虽然我申请大学的时候填报了想读的专业，但入学之后，前两年皆为文理教育，可以自由选课。”施煜程说，学生可以在这段时间探索真正想学的专业。在威廉玛丽学院，确定专业之前还可以和专业导师交流沟通，听取建议。

各国高校转专业的政策并不相同。比如，在瑞典留学，专业相似度是专业能否转成功的重要因素。“学生想转专业可以提出申请，如果两个专业比较匹配就可以转。”在瑞典查尔姆斯理工大学学习车辆工程的肖雄说，“学校官网上有申请每个专业前必须完成的课程要求，提交相应材料之后由对方学院审核。”

相比之下，在英国留学转专业难度较大。“学生在英国大学读本科时想转专业，可能需从大一读起。”启德留学英国项目管理中心经理商蕊介绍说，“因为每个专业都有入学人数的限制，还要考虑院系差异等因素。”

跨专业修学位如何实现？

除了直接申请转专业，再读一个新的学位，也能让留学生学到称心如意的专业。“如果本科期间对专业不满意，可以考虑跨专业读研。”启德留学北京分公司副总经理王婷介绍说，“不少欧美高校提供先修课，学生可以通过网课、暑校等方式补充新专业知识，完成过渡。另外，参加与意向专业相关的实习也有助于跨专业申请研究生。实习让学生了解意向行业，明确是否真的有兴趣，并且实习公司的推荐信能在学生申请时增加录取概率。”

近年来，一些新兴专业对学生背景包容度较高。以德国留学为例，“虽然德国高校非常注重课程匹配度，跨专业读研比较难。”就读于德国亚琛工业大学材料学专业的严润泽谈道，“但可以申请新型的复合学科专业，比如本科学机械、电气的学生，读研可以考虑可持续能源、电动汽车、医疗技术、技术管理等专业，其中不少专业是德国高校近几年新开设的。”

施煜程给出了修第二学位的另一种途径。“在美国，有些学生会选择一个就业前景好的专业，比如商科、计算机等，同时修一个自己感兴趣的专业，比如艺术、历史。我周围就有同学读戏剧与表演专业，同时也读数据科学。”

双学位不仅可以满足学习兴趣，还可以增加学生的复合学科背景。“根据英国相关政策，学生申请的第二硕士学位与第一硕士学位不能有超过33.3%的课程重合率，这说明，英国鼓励学生读不一样的硕士专业。”王婷介绍说，“我的一个学生去英国读车辆工程专业硕士，第二年又到爱丁堡大学攻读碳管理专业硕士。”

专业和学校排名该咋选？

“申请留学时，专业排名和学校排名是学生纠结的两个考量点。”商蕊说，“哪项优先没有标准答案，可结合自身的实际情况。但需注意，不要一味追求大学的排名而忽视了专业体验。专业排名和学校排名都只是一项参考因素，最重要的是学生对未来的规划。”

对此，严润泽有相同看法，“以德国为例，因为制造业发达，很多赴德国留学的中国学生正是冲着车辆工程、机械制造、自动化等专业来的，目标导向强。像德国斯图加特大学，虽然世界大学排名并不十分靠前，但其车辆工程专业很知名，就业率高。”

专业和学校哪项更重要，要根据个人规划进行考虑。肖雄说：“从实用角度讲，选什么专业关系到就业前景；从学术角度看，排名靠前的学校通常有较强的师资力量和科研资源。”

不过，对留学专业有明确的认识需要一个过程，中国留学生在选留学专业时茫然做出决定的情况并不鲜见。“即便选错专业，也不必沮丧，很多事情可以改变。”王婷给出建议，“目前各国高校对转专业的安排有越来越灵活的趋势，学生可以先通过实践、课题研究等涉足新领域，拓宽知识面，从而明确感兴趣的专业。再者，在读期间也可以和学院老师多沟通，以寻求帮助。”

延伸阅读

跨专业去英国读研有哪些选择？

据启德留学英国项目管理中心经理商蕊介绍，跨专业申请英国研究生时，由于理工科专业性较强，想进入这类专业的难度较高。不过，有的高校专门为没有相关背景的同学开设了分支专业，例如部分英国大学特地为非计算机专业的学生开设了转换课程。

还有部分理工科学生对本科阶段学习不适应，想在硕士阶段换专业，但不想偏离原专业太多，英国大学针对这类情况开设了理工科与其他学科结合的复合专业课程，以满足学生未来就业需求。例如英国伦敦国王学院和曼彻斯特大学都开设了计算机与商业管理相结合的课程。

相比之下，商科专业对不同背景的学生接纳度较高，理工科、文科背景的学生都可以转入商科专业。其中，管理学、国际商务、市场营销等专业对学生本科专业背景限制相对较少。理工科的学生如果具备数学能力，还可以申请金融工程、金融数学等专业。

除此之外，英国有很多社科人文类专业可以接受转专业申请，例如教育学、公共管理、社会学、健康管理、公共政策等。

如果中国留学生有跨专业读研的打算，在申请之前就要做好充足准备，看自己是否具备该专业的学术科研实力、是否对未来就业方向有计划、是否做过该行业相关实习等，这些也是学校审核学生材料和背景时的重要参考因素。

本报记者 周姝芸整理

(责编：温璐、郝孟佳)