原标题：冰雪情缘化作志愿行动

“我从小接触冰雪运动，也参与过很多大众冰雪推广活动。冬奥会在中国举办，我的第一反应就是要参与！”中国农业大学国际学院国际经济与贸易2019级本科生史昕雨将志愿化作行动，成为国家雪车雪橇中心志愿者业务领域的一名志愿者。她表示，在岗位上全力为冬奥会做出贡献，不负自己多年的冰雪情缘。

作为一名志愿者助理，史昕雨还是团建激励组的成员，这个组主要负责志愿者之家的专题活动以及日常工作。冬奥会开幕后第一天，史昕雨所服务的国家雪车雪橇中心就迎来了比赛。史昕雨和伙伴们用精心准备的活动帮助在场馆工作的志愿者调节身心。

史昕雨和伙伴们每天都会在志愿者之家安排几款小游戏，比如桌面台球、旱地冰壶、跳棋等，供志愿者在休息时间娱乐。“每天中午和晚上饭后是我们集体运动的时间，我会根据大家的意愿并结合自己的特长，带着做广播操、健身操、八段锦等。”在史昕雨看来，自己的岗位虽然没有直接服务赛事，但是做好志愿者的大后方工作也是保证赛事顺利进行的重要一环。“相比于有些志愿者需要长时间在户外工作，我的工作看起来好像挺轻松，但是也需要费很多心思，在推出活动前要做大量的准备和铺垫工作。”史昕雨希望自己能给志愿者紧张的工作带来一些轻松和快乐，让他们的志愿服务生活更加丰富多彩。

史昕雨与冰雪运动的渊源颇深，她从小学习滑冰、滑雪，而她的舅妈正是中国首位雪上项目世界冠军、自由式滑雪空中技巧名将郭丹丹。每逢寒暑假，郭丹丹都会带她去参加和冰雪有关的活动，第一次见到体育明星、第一次在崇礼滑雪、去“鸟巢”看自由式空中技巧比赛、去首体看花样滑冰表演，这些经历都拓宽了史昕雨对冰雪项目的认知，也培养了她的兴趣。上初中后的史昕雨，每年寒假都会到崇礼驻扎，滑雪已是她生活中不可或缺的一部分。

直到申办冬奥成功的那一天，史昕雨有了这样一个认识：“那天之前，我只是和冰雪运动有关；那天之后，我就和冬奥有关了。”史昕雨和她的家人为冰雪运动各自忙碌着——郭丹丹从事大众冰雪推广事业；作为北京队运动员的妹妹一直在进行单板U型场地和坡面障碍专业训练；史昕雨则成为了一名冬奥会赛会志愿者，延续并加深着自己与冰雪的缘分。

在去年2月的“相约北京”雪车雪橇和高山滑雪测试活动中，史昕雨曾同时在志愿者业务领域和庆典仪式业务领域服务；去年10月，史昕雨作为志愿者业务领域助理再一次到国家雪车雪橇中心参与测试赛服务。可以说，她是带着丰富的经验走上冬奥会岗位的。

史昕雨在实践中不断加深了对于志愿者工作的认知，也深感肩上的责任与使命。“以前我认为在冬奥会这样盛大的赛事中，志愿者只是‘打杂’的角色，给人检检票、指指路什么的。但当自己成为一名志愿者之后，我发现即便是在最核心最重要的岗位，也会有志愿者的身影，可见志愿者工作的重要性。在设立志愿者激励机制的时候，我们学习了往届奥运会的相关经验，更加意识到志愿者是举办一次奥运会成功与否的重要因素。”她说。（记者 王帆）

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