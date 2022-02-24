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教育部推动职业本科教育发展

2022年02月24日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月23日电  （记者吴月）教育部23日召开新闻发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况。记者获悉：“十四五”期间，教育部将遴选建设10所左右高水平职业本科教育示范学校。

　　“2022年是职业教育提质培优、攻坚克难的关键年。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，要推动职业本科教育稳中有进，力争让更多的职业学校毕业生接受高质量的职业本科教育。

　　据介绍，教育部将强化顶层设计，制定指导意见，明确职业本科教育的办学定位、发展路径、培养目标、培养方式、办学体制，引导学校在内涵上下功夫，提升办学质量。同时，完善职业本科学校设置标准和专业设置办法，支持符合条件的国家“双高计划”建设单位独立升格为职业本科学校，支持符合产教深度融合、办学特色鲜明、培养质量较高的专科层次高等职业学校，升级部分专科专业，试办职业本科教育。此外，打造示范标杆，以部省合建方式“小切口”“大支持”，遴选建设10所左右高水平职业本科教育示范学校。“发展职业本科教育是教育外部需求和内部需要共同作用的必然结果，既是满足经济社会发展对高层次技术技能人才的需要，又是回应广大人民群众对高质量就业和教育的需求，也是顺应世界职业教育和高等教育发展趋势。”陈子季表示。

　　据悉，我国职业本科学校现有32所，在校生12.9万人，2021年招生4.1万人。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确，到2025年，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月24日 11 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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