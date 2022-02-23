人民网北京2月23日电 （记者孙竞、李依环）去年两会期间，不少代表委员围绕加强县域高中的发展提出了建议。这一年教育部在这一方面收到了哪些好建议和提案，办理情况如何？取得了哪些进展？

在今天下午举行的国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作情况国务院政策例行吹风会上，教育部副部长宋德民介绍，针对部分代表委员提出的部分县域高中存在生源和教师流失严重、基础条件薄弱、教育质量不高等问题，已经得到党和政府的高度重视，“加强县域高中建设”正式写入2021年《政府工作报告》。

2021年，教育部组织专家赴东、中、西部多个省份，在深入调研县域高中办学状况基础上，进一步明确了工作思路：

一是坚持源头治理，切实加强招生管理。在2021年秋季招生中全面实行普通高中属地招生和公民同招政策，建立地市级高中阶段学校统一招生录取网络平台，强化招生计划和录取过程管理，加大违规查处力度，坚决遏制县域优质生源过度流失。

二是努力强筋健骨，整体提升办学水平。教育部会同九部委联合印发《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，从招生管理、教师补充、教师能力素质、托管帮扶、标准化建设等方面提出要求。会同财政部继续实施改善普通高中学校办学条件项目，重点支持县域高中发展，加快缩小与城区普通高中的差距。

宋德民介绍，2022年2月，教育部联合国家发展改革委、财政部等11个部门召开“十四五”国家基础教育重大项目计划实施部署工作视频会议，对县域高中发展提升计划等4个“十四五”基础教育重大项目计划实施进行全面部署；召开全国基础教育工作调度视频会，专题部署普通高中招生管理和县域高中发展提升工作。

下一步，教育部将会同有关部门研究制定县域高中托管帮扶工作实施方案，全面落实好县域高中建设各项工作。

(责编：李依环、秦华)