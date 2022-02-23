人民网北京2月23日电 （记者孙竞、李依环）今天下午，国新办举行2021年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作情况国务院政策例行吹风会。教育部副部长宋德民在会上介绍，教育一直是代表委员关注的重点领域。2021年教育部共办理建议提案2506件，其中牵头办理1164件。近年来教育部建议提案全部按时办结。

宋德民介绍，教育部一直以来都将建议提案办理列为重点工作，将办理建议提案作为了解民意、回应关切、完善政策、推动工作的重要途径。2021年共采纳代表委员意见270条，出台政策措施62项。

“双减”是2021年人民群众高度关注的教育热点话题。宋德民提到，代表委员提出有关“减负”“校外培训治理”的建议提案多达数十条。全国人大将“推动治理规范学科类校外培训机构”列为重点督办建议，涉及的14件建议中11件由教育部主办。

针对代表提出的建立长效治理机制、严格广告治理、推进减负等建议，教育部将“双减”作为部党组和教育督导“双一号工程”，主要做了五项工作——

一是成立校外教育培训监管司，牵头建立19个部门组成的“双减”工作专门协调机制，督促各地成立专门机构，形成党委统一领导、部门齐抓共管的工作格局；二是报请中央印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，密集出台32个配套文件，及时提供政策供给和操作指导，基本建立起“1+N”政策制度体系；三是及时处置暑期培训、隐形变异培训、“爆雷”“冒烟”机构、户外广告等突出问题，全面完成“营转非”“备改审”和出台政府指导价工作，大力推进校内提质减负；四是对全国31个省市进行调研指导，组织专门力量开展线上培训日常巡查，务求工作实效；五是全方位、多角度、立体式开展宣传工作，深入系统全面做好政策解读，宣传科学教育理念，形成育人合力。

宋德民介绍，2021年8月，教育部就“推动治理规范学科类校外培训机构”重点督办建议召开座谈会，8位人大代表在线参会，12家部委共同汇报工作进展。截至2021年底，学科类培训线下与线上机构压减率分别为91.45%、87.07%，培训机构扩张乱象得到有效遏制。据第三方调查显示，85.4%的家长对学校课后服务表示满意，72.7%的家长反映教育焦虑有所缓解，全社会支持和认可“双减”改革的良好氛围逐步形成。

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