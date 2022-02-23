人民网北京2月23日电 （记者孙竞、温璐）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况。教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，今年将推动职业本科教育稳中有进，支持符合条件的专科层次高等职业学校试办职业本科教育。

陈子季指出，发展职业本科教育是教育外部需求和内部需要共同作用的必然结果，既是满足经济社会发展对高层次技术技能人才的需要，又是回应广大人民群众对高质量就业和教育的需求，也是顺应世界职业教育和高等教育发展趋势。稳步发展职业本科教育，今年将重点抓三件事——

一是强化顶层设计。制定指导意见，明确职业本科教育的办学定位、发展路径、培养目标、培养方式、办学体制，引导学校在内涵上下功夫，提升办学质量。

二是科学设置。完善职业本科学校设置标准和专业设置办法，支持符合条件的国家“双高计划”建设单位独立升格为职业本科学校，支持符合产教深度融合、办学特色鲜明、培养质量较高的专科层次高等职业学校，升级部分专科专业，试办职业本科教育。

三是打造示范标杆。以部省合建方式“小切口”“大支持”，遴选建设10所左右高水平职业本科教育示范学校，打造标杆、提振信心、改变形象、趟出路子。

陈子季透露，目前全国专升本的比例已达20%，下一步将力争让更多的职业学校毕业生接受高质量的职业本科教育。

(责编：温璐、秦华)