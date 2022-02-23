人民网北京2月23日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部举办新闻发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况。

在回答记者关于是否取消“普职分流”的提问时，陈子季称，中等职业教育和普通高中教育协调发展，既可以满足不同禀赋和潜能学生的学习需要，又能够提供多样化的成长成才空间和通道。同时，发展中等职业教育在扩大就业、推动区域经济发展、改善民生方面做出了积极贡献，所以坚持“普职分流”是非常必要的。

陈子季表示，随着经济社会的发展和人民生活水平的不断提高，人民对高质量、普及化的高中阶段教育的需求也在不断提升。一方面，要根据各地经济社会发展状况和应用型人才发展多样化需求，合理规划中职学校和普通高中的招生规模。另一方面，最根本的还是要把中职教育自身办好，提升自身的质量，在普职融通上下功夫。

陈子季介绍，下一步，一是要提升中职办学条件，加大经费投入力度，加快补齐办学条件短板，启动实施中等职业教育“双优计划”，集中力量建设一批具有示范引领作用的优质中等职业学校和优质专业。二是要畅通升学渠道。高质量发展本科层次职业教育，完善职教高考制度，扩大职业本科、应用型本科在职教高考中的招生计划，满足中职学生接受高层次教育的需求。三是要优化办学定位，中等职业教育要按照升学与就业并重的办学定位为学生提供升学、就业、职普、融通等多种发展路径。

陈子季说：“就是要通过推动中等职业教育多样化发展，形成中等职业教育与普通高中协调发展的良好局面，让每一个人都有人生出彩的机会。”

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