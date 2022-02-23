人民网北京2月23日电 （记者孙竞、李依环）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况。教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，今年将推动中职学校多样化发展，从单纯“以就业为导向”转变为“就业与升学并重”。

“教育服务产业链全链条离不开中等职业教育。”陈子季指出，当前，中职教育主要存在办学定位不适配，办学规模大而不强，办学条件缺口大等问题。针对这些问题，今年将着重抓四件事：

一是调整定位。中等职业教育是职业教育的起点而不是终点，推动中职学校多样化发展，从单纯“以就业为导向”转变为“就业与升学并重”，抓好符合职业教育特点的升学教育，在保障学生技术技能培养质量的基础上，加强文化基础教育，扩大贯通培养规模，打开中职学生的成长空间。

“让中职学生就业有能力、升学有优势、发展有通道，这既是党和政府的要求，也是人民群众的迫切期望，更是产业发展对人才层次高移的现实需要。”陈子季强调。

二是优化布局。通过撤销、合并、转型、托管、土地置换、集团办学等措施，整合“空、小、散、弱”学校，优化中职教育的布局结构。

三是落实达标。会同相关部门实施“中职学校办学条件达标工程”，全面核查中职学校基本办学条件，实现2023年学校教学条件基本达标。

四是培育示范。会同相关部门实施“优质中职学校和专业建设计划”，集中力量建成一批具有示范引领作用的优质中等职业学校和品牌专业，示范带动中职教育质量总体提升。

陈子季透露，将用3到5年时间，建成1000所左右的国家级优质中职学校，示范带动中职教育整体管理规范、质量合格，引导学生家长理性选择。

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