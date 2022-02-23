人民网北京2月23日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部举办新闻发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况。

在回答记者关于如何加强实习管理的提问时，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，由于实习管理涉及的主体比较多，工作链条比较长，出现了一些单位和个人以实习的名义组织学生到企业生产的“流水线”务工的现象，影响很恶劣。

陈子季说，教育部高度重视，经过深入的调查研究分析，一方面，指导地方教育行政部门全面排查，建立工作台账，督促指导，核查整改。另一方面，联合人社部、工信部等八个部门，对2016年出台的《职业学校学生实习管理规定》进行了修订，新修订的规定和原来相比，进一步明确了实习参与各方的责任、权利和义务，规范了实习各环节过程的基本要求。

陈子季介绍，修订后的《职业学校学生实习管理规定》一是进一步强调了学生实习的本质就是教学活动，将原来的跟岗实习、顶岗实习统一为“岗位实习”，对符合条件的生产性实训基地、厂中校、校中厂、虚拟仿真实训基地等，都作为实习单位，丰富了实习的形态，重在强化实习效果和实习安全。

二是聚焦职业学校实习治理水平，提出了一系列举措。要求实习单位必须要经学校党组织审议并对外公开，实习中如果遇到突发事件或者是重大风险，要按属地管理做好分类管控，支持结合学徒制培养，中高职贯通培养合作模式来探索一些实践性的教学改革。

三是推动优先选择与学校有稳定合作关系的单位作为实习单位，同时也鼓励引导企业按岗位总量的一定比例来设立实习岗位，并对外发布实习岗位信息，加快推进学生实习保险覆盖面等。

四是要加强与地方的协同配合。教育部将会同有关部门鼓励支持学校和实习单位开展学生实习，同时对违规行为严肃追责问责。要求跨省实习必须要经学校主管部门同意，按程序报省级主管部门。

五是划定了实习管理的红线，并有针对性地明确了处理规定，切实保障实习学生的合法权益。我们首次配发了实习协议示范文本，明确了必须由职业学校、实习单位、学生三方签署协议后方可实习。

陈子季要求，各省级教育行政部门、职业院校要进一步畅通信息渠道，遇到实习有关问题，可以直接向学校所在省教育厅和教育部反映。教育部也将会同有关部门定期组织自查，加强日常监管，深入开展实习专项排查，对违规行为严肃追责问责，指导各地教育部门会同有关部门共同制定实施工作方案，指导实习各方规范签署和履行实习协议，提高实习管理的信息化水平。

(责编：郝孟佳、秦华)