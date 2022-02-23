人民网北京2月23日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况。教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，今年将扩大职业本科、职业专科学校通过“职教高考”招录学生比例，使“职教高考”成为高职招生主渠道。

记者了解到，自2013年教育部印发《关于积极推进高等职业教育考试招生制度改革的指导意见》以来，山东、江苏、江西、四川、重庆、福建、安徽等地已经对“职教高考”进行了试点。

陈子季表示，今年将在总结地方实践经验基础上，完善“职教高考”的顶层设计，更好地发挥“指挥棒”的作用。一是加强考试制度和标准建设，确保考试严谨有序、安全规范、公平公正；二是优化“文化素质+职业技能”结构比例和组织方式，为学生接受高等职业教育提供多种入学方式和学习方式；三是扩大职业本科、职业专科学校通过“职教高考”招录学生比例，使“职教高考”成为高等职业教育招生，特别是职业本科学校招生的主渠道。

陈子季强调，今年将推动建立省级统筹、综合评价、多元录取的“职教高考”制度，改善学生通过普通高考“千军万马过独木桥”的问题，使中考分流压力和“教育焦虑”得到有效缓解，职业教育中高本一体化培养模式基本形成。

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