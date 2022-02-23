原标题：四川多所高校发布紧急通知：部分学生暂缓返校 实行线上教学

记者22日从四川省教育厅获悉，针对四川疫情防控出现的新情况，四川部分学校发布紧急通知，采取多项措施切实做好新冠肺炎疫情防控工作，保障师生健康安全。

西南财经大学召开疫情防控工作会议，要求严格校园门禁管理，加强重点场所管理，从严管控聚集活动，引导师生坚持做好个人防护和健康监测，积极配合做好流调溯源、排查管理、核酸检测、疫苗接种等工作，严格执行值班值守制度，认真做好师生关心关爱与心理安抚工作。

西华大学连续召开三场会议研究部署疫情防控工作，会后学校印发《关于从严做好近期学校疫情防控工作的通告》，要求所有学生须做到非必要不外出，确需外出，必须履行相应的审批手续。有中高风险地区、尚未被划定中高风险地区但已被疾控部门列为重点排查点等地旅居史、接触史的各类人员及共同居住人员暂时不到校。暂停校内所有线下有校外人员参加的培训、会议等活动。

四川农业大学下发《关于严格新冠疫情期间学生出入校园管理的通知》，要求雅安校区、都江堰校区学生严格实行闭环管理，非必要不离校；成都校区即日起实行封闭管理，学生非必要不出校门；若确有特殊情况需外出者，须向学院党委办公室请假并履行相关手续。

川北医学院发布《关于加强疫情防控的通知》要求各部门对成都、泸州返南返校人员开展全面排查。2月11日以来有成都中风险地区旅居史的入(返)南人员，立即报告社区、学校疫情防控工作小组办公室，实施集中隔离，期间每3天进行1次核酸检测，直至离开风险地区满14天为止，解除隔离时双采双检。

乐山师范学院召开专题会议，并发布近期疫情防控事项通知。要求坚持学生“非必要不出校、非必要不离乐、原则上不出省”原则，采取闭环式管理。凡是离开学校的学生必须通过学生工作系统办理请假审批程序，报告行程。确需离校的应严格按照“谁申请、谁审批、谁负责”的原则，履行审批手续和程序。目前在中高风险地区的学生、健康码为黄码或红码的学生暂不返校。加强活动管理，暂停校内大型活动的举办，暂停有校外人员参加的各类培训。

成都工业学院发布《关于切实做好2022年春季学期师生返校疫情防控工作的紧急通知》，明确返校前，严格检查返校(含留校)师生员工天府健康码、行程码和48小时核酸检测报告，对返校前14天内由省外返川、与疫情有交集的人员列入重点人员台账，进校后再组织一次核酸检测，位于中、高风险地区和健康码为红、黄码人员暂缓返校；开学14天严格出入校管理。进入校门戴好口罩，严格落实“一核一查一测”等要求。按照“非必要、不外出”的原则，非必要不离蓉离川，教职员工保持学校、家两点一线，学生必要的外出须持假条出校。(记者 贺劭清)

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