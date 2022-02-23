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河北八旬老人的书法公益课：19年680名农村学生

2022年02月23日09:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：河北八旬老人的书法公益课：19年680名农村学生

河北八旬老人的书法公益课：19年680名农村学生

　　图为王魁士在给孩子们讲解书法知识。　程学虎　摄

　　“写堂堂正正的中国字，做堂堂正正的中国人。今天我们教这几个汉字的行书写法……”22日下午，河北省邯郸市广平县南寺郎固村书法公益课堂上，82岁的王魁士老人正在给孩子们上书法课。

　　曾在学校执教多年的王魁士，不但是南寺郎固村的一名老党员，更是书法爱好者，退休在家后，王魁士整日与笔墨为伴。

　　图为王魁士在辅导孩子们学习书法。　程学虎 摄

　　“2003年，一些孩子的家长找到我，说孩子不重视汉字书写，字写得歪三扭四，希望我能教孩子书法。”王魁士说，从此他开始义务教授孩子书法，“教书育人本就是分内事，能发挥余热，再好不过。”

　　没有场地，王魁士就将自己的住房腾出来当成教室；没有黑板，就自己动手制作了一块；没有桌椅，就从家里腾出两张桌子和三条板凳……随着首批13名学生“入学”，王魁士的公益课堂就这样做起来了。

　　图为王魁士在辅导孩子们学习书法。　程学虎 摄

　　从那时起，每天晚上都会有附近村庄的学生自发赶过来，围坐在一起，静静地听他上书法课。每当春节来临，他就在村里给孩子们办书法展，进行评比，并对优秀作品奖励，激发孩子们学习书法的热情。王魁士这一坚持，就是19年。19年来，已有680多名儿童跟随他学习书法。

　　图为孩子们在王魁士的辅导下练习书法。　程学虎 摄

　　19年的坚持，王魁士受到村民的广泛赞誉和支持。2021年，该村在外创业的村民捐资为王魁士购置了大白板、电风扇和屏风、座椅，改善了教学条件。“只要我身子板还硬朗，就会一直把这个书法课堂办下去。”王魁士说。(记者 王天译)

(责编：郝孟佳、温璐)

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