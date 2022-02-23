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海南武警“考学快线”为备考战士圆梦军校

2022年02月23日09:10 | 来源：中国新闻网
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原标题：海南武警“考学快线”为备考战士圆梦军校

海南武警“考学快线”为备考战士圆梦军校

　　辅导老师正在为备考战士授课。　武警海南总队机动支队供图

　　中新网海口2月22日电 (李哲朋 王贺威 李业昊)当高三学子紧张备战高考的时候，在军营里，有这样一群为梦想奋斗、为军考而“战”的少年，正全力备战，准备最后的冲刺。

　　备考战士进行随堂小试。　武警海南总队机动支队供图

　　“要把解决战士军考的事当成自己孩子高考的事来用心对待……”这是武警海南总队机动支队党委“一班人”的共识。年初，该支队便通过模拟军考选拔文化功底较为不错的“学员苗子”，为他们制定“备战2022军考”复习计划，为备考战士采购学习资料，及时为其解惑院校招生相关政策，并要求基层中队在执勤岗哨方面要为备考战士减轻勤务负担，让他们能心无旁骛地复习。

　　一名备考战士正在加强体能训练。 武警海南总队机动支队供图

　　遇见重难点学科，支队邀请驻地重点中学老师帮助战士们解决学科难题，提高学习效率，同时鼓励文化功底好的战士和实现军官梦的干部“一对一”辅导基础薄弱的战士。

　　考学战士分享备考心得和体会。　武警海南总队机动支队供图

　　学习固然重要，体能训练也不能耽误。在器械场、跑道上，到处都是他们挥洒汗水的身影。不定期的体能考核，让他们能够了解到自身的短板弱项，以便在后续的体能训练中有针对性的进行强化，不断提升自己。

　　辅导老师正在为备考战士解答学科中的难题。　武警海南总队机动支队供图

　　随着大学生士兵的增多，军考的竞争愈发激烈，中队干部骨干纷纷当起“心理辅导师”的角色，帮助备考战士调整心态，直面挑战。

　　“我要努力考学，让自己变得更加优秀，留在部队建功立业。”备战的上等兵赵文亮说。(李哲朋 王贺威 李业昊)

(责编：郝孟佳、温璐)

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