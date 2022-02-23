原标题：夕阳红接送队21年不落趟儿

【发生地点】北京市西城区牛街街道

【事件看点】社区夕阳红接送队风雨无阻地义务维护校园周边交通秩序，护送学生通过车流量大的路口

每天的放学时段，西城区牛街街道的回民小学附近，总有一群志愿者在路口值守，为学生的安全“护航”。为学生们“护航”的这群志愿者来自牛街街道牛街东里社区夕阳红接送队，由社区退休党员志愿者组成，自2001年9月成立起，风雨无阻地义务维护校园周边交通秩序，护送学生安全通过人多车多的牛街四条至输入胡同路口。

21年来，接送队服务总时长达4000余小时，服务人数达49.6万人次。

道路拓宽车流量变大

接送队志愿者站上“护送岗”

21年前，牛街大街拓宽通车后，车流量变大，但配套设施没跟上，牛街大街、牛街四条至输入胡同路口东西方向没有设置红绿灯。而回民小学坐落在牛街西里一区内，近半数的学生都住在牛街东里社区，牛街四条成为大多数学生上下学必经之路。每到放学时间，大量无人接送的孩子穿梭于车流中，很不安全。为此，牛街东里社区秉承“关爱未成年人，呵护未成年人健康成长”的原则，成立了社区夕阳红接送队。

“接送队成立后，志愿者每天下午放学时间值守在牛街四条路口，维持交通秩序，劝导来往车辆在经过牛街四条路口时减速慢行，礼让学生、行人。即使后来路口安装了红绿灯，我们也坚守在路口，为孩子们平安放学贡献自己微薄的力量。”接送队队长刘焕焕说，每学期开学前，接送队都会提前和学校老师联系，确定学生的放学时间，同时召集各小组组长开会，说明本学期每天放学时间及服务时长，安排好周一到周五每天一个志愿服务小组值守在牛街四条路口，维持交通秩序，护送学生过马路。

定期组织安全教育

护送队准点上岗风雨无阻

“学生们，别着急，等红灯再过！”“小心，看车！”每天上下午，“夕阳红接送队”准时到达路口，开始“值班工作”。随着学生们不断来到路口，大家也跟着忙活起来。

自“夕阳红接送队”成立，队员们一年四季，无论刮风下雨、酷暑严寒都会准时上岗。“只要是值班，不管家中有什么事都放下，肯定准时出门。”

为了接孩子，“夕阳红接送队”的队员，有时家里饭都顾不上做；有时来了亲戚朋友也要先上岗；偶尔身体不舒服，也得找人替上自己才行。

“有他们在，我们家长特别放心。”“能坚持这么长时间，很敬佩他们。”“如果我有时间也想参加他们的活动！”在家长们的心目中，“夕阳红接送队”早已成为“马路天使”。

目前，接送队共有正式成员20人，平均年龄60岁，备选人员30余人，如有正式成员退出，将按照报名的先后顺序进行筛选培训上岗。接送队共分为5个小组，每组4人，各小组分别有一位小组长通知各项服务事宜。

对于这些志愿者，牛街东里社区还会定期进行安全教育、经验交流等培训座谈，及时表彰有突出贡献的志愿者，加强队伍建设。

见证小学生成长为研究生

志愿服务让“马路天使”变年轻

刘焕焕今年74岁，从2004年参与接送服务以来，她见证了不少当年的小学生变成了现在的研究生，有的已经走上工作岗位。一位曾经的学生家长看到刘焕焕时亲切地说：“阿姨，您还做志愿服务呢？”刘焕焕开心地说：“因为我喜欢小朋友，每天看到他们蹦蹦跳跳和我打招呼时，我觉得自己很年轻，特别开心。”

牛街地区来往的行人特别多，接送队的志愿者们不仅负责接送孩子过马路，还负责给行人指路。“这些年的志愿服务，充实了我们的退休生活，增强了社会责任感。当初被服务的学生家长，有一些人现在也成为队伍中的一员，接力奉献。”刘焕焕说。接送队创建之初只有8个人，经过多年的服务，赢得学校、家长的支持和好评，也吸引了许多社区居民参与志愿服务，队伍不断壮大。

文/任可馨

牛街东里社区夕阳红接送队供图

(责编：郝孟佳、温璐)