人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

江苏将青少年体育类校外培训机构纳入监管

2022年02月22日08:40 | 来源：光明日报
小字号

原标题：江苏将青少年体育类校外培训机构纳入监管

　　 据新华社南京2月21日电（记者王恒志）江苏省体育局近日印发《江苏省青少年（幼儿）体育类校外培训机构管理办法（试行）》（以下简称“办法”），加强学龄前、义务教育阶段和高中阶段体育类校外培训机构的服务监管工作。

　　 《办法》明确了体育类校外培训机构的准入审批流程，培训机构需申请《体育类校外培训许可证》，属地体育行政主管部门审核确认符合举办条件后颁发许可证，培训机构持证到相关部门登记注册，领取营业执照和批准证书。此外，游泳、滑雪（高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪）、潜水、攀岩等高危险性体育项目的校外培训需申请高危险性体育项目经营许可证。

　　 《办法》还对培训机构场地设施、师资队伍、收费、管理等方面进行规范。其中教练员应具有国家认可的专科及以上学历，具备与培训项目相符的职业专业能力证明，所提供的证书可通过政府官方平台查询核实。职业专业能力证明包括体育教师资格证书、体育教练员职称证书或体育技能等级证书、执教体育项目的二级及以上运动员技术等级证书等五类。《办法》也对外籍教练员资质提出了要求。

　　 针对公众关心的培训机构收费问题，《办法》要求培训机构在指定银行开立体育类校外培训机构风险保证金专用账户，预收费必须使用监管专户，一次性收费不超过3个月或不超过60课时，鼓励采取“先培训后收费”“一课一消”等收费模式，对学员未完成授课的培训课程，应当按照合同约定给予退费，合同没有约定的，依照国家法律法规处理。

　　 《办法》明确，本省各地体育行政主管部门是体育类校外培训机构的主管部门。该《办法》从2022年3月15日起施行。

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部