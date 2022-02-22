原标题：“小大厨”的“美味寒假”

【今年寒假孩子们这样过18】

“来喽！香喷喷的香橙鲈鱼出锅喽！”在家人的拍手欢呼中，“小大厨”吴沁妤和妹妹小心翼翼地把一条煎得两面金黄的鲈鱼装盘，再浇上橙汁浓汤汤底。美食上桌，一家人津津有味，相视而笑。

小沁妤是苏州工业园区金鸡湖学校三年级学生。寒假第三天，在“米其林大厨”爸爸的带领下，全家四口齐上阵，完成了这道美食的制作。

“这道菜可不容易，工序很复杂，最有挑战性的是把鲈鱼劈开，当然由爸爸动手……”小沁妤开心地对记者说。她和妹妹负责剥橙子，把橙皮切成丝儿，理出果肉。妈妈煎鱼骨，炖出浓浓的汤，再把橙子放进汤里小火慢炖。

“孩子爸爸经常会在抖音上搜索新鲜有趣的菜谱，然后全家大小一起做。孩子可开心啦。”妈妈孙悦告诉记者。

制作美食可不是女生的专利。与吴沁妤同校的三年级学生李心成就是个馅饼爱好者。“双减”政策实施后，空余时间多了，他把每个节假日都安排上“下厨时刻”，跟着妈妈学做馅饼。几个月下来，芝麻饼、葱油饼……好几种烙饼做得有模有样。

“妈妈教的是传统的中式烙饼做法，口感有点硬。有一天我突发奇想，在面粉里加了我最爱吃的黄油。哇，酥松香脆！”李心成很有成就感，边说边挽起袖管，系上小围裙，熟练地用擀面杖把面团摊薄，撒葱花、卷起来、再擀薄、放进油锅烹煎……不一会儿，一张黄绿相间、香气扑鼻的葱花烙饼出锅了。

因为喜爱美食，李心成格外关注各国饮食文化。“意大利蘑菇面、印度手抓饭、新加坡咖喱蟹……”李心成如数家珍。他还翻阅了自家书架上的《随园食单》，研究起食物之间的搭配来。

一个个“小大厨”，是苏州市面向中小学生推行劳动教育新体系结出的果——2021年4月，苏州市被列为“全国中小学劳动教育实验区”，全市形成了8大类500多套劳动课程。不久前的1月20日，苏州市教育局德育处发布通知，倡议全市中小学生家长在家庭生活中“给孩子创造机会，让他们尝试劳动；给孩子时间，让他们自主劳动；给孩子方法，让他们学会劳动”。

“都说幸福就是有饭、有伴、有爱、有盼。这个寒假，我们做父母的特别开心，能将亲子时光融入烟火气中，通过劳动让孩子们变得更加勤快、细致、有责任心。这是送给他们最好的新年礼物。”孙悦说。（记者 苏雁）

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