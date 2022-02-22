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冰墩墩雪容融点亮孩子们冰雪梦

2022年02月22日08:36 | 来源：北京青年报
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原标题：冰墩墩雪容融点亮孩子们冰雪梦

　　北京冬奥会落幕日，儿童音乐剧《冰墩墩雪容融之冰雪梦》，也在国家大剧院完成了此轮的收官演出。该剧由北京演艺集团出品、北京儿童艺术剧院制作，是一部北京冬奥组委官方特许戏剧，讲述了冰墩墩和雪容融的好朋友——冰闪闪和雪暖暖帮助女孩小羽毛实现冰雪梦想的故事。

　　“冰墩墩”和“雪容融”分别以熊猫和灯笼为原型，外观可爱、具有童趣且亲和力强，与儿童有着天然亲近感。冰闪闪和雪暖暖则以它们的形象为参考，融入了中国传统文化：冰闪闪将熊猫形象与富有超能量的冰晶外壳相结合，体现了冬季冰雪运动和现代科技的特点；雪暖暖以灯笼为原型，以“中国红”为主色调，寓意点亮梦想、温暖世界，同时引领小观众在欢声笑语中了解传统文化、感知科技进步、储备奥运知识。

　　《冰墩墩雪容融之冰雪梦》是一场具有音乐剧气质的演出，运用大量歌舞场面来表现冰上盛会的热闹、欢腾，同时穿插以独唱和重唱来抒发主人公的热烈情感。舞台上不仅有冰雪感、科幻感，更有未来感和时尚感。

　　据悉，作为北京演艺集团旗下国有艺术院团之一，北京儿童艺术剧院曾在2008年北京奥运会、上海世博会期间取得以吉祥物形象创作戏剧作品的独家授权，推出了舞台剧《福娃》和《海宝》。两剧共计演出千余场，为2008年北京奥运会和上海世博会宣传做出了贡献。

　　在结束国家大剧院的演出后，该剧将于3月至5月在全国多地上演。

　　文/本报记者 郭佳

(责编：郝孟佳、温璐)

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