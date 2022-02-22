原标题：开学第一课 主打“冬奥精神”

昨天是本市中小学生春季学期开学首日，北京青年报记者从各校了解到，各校的开学第一课纷纷以传播“冬奥精神”为主打，将冬奥融入“大思政课”。

校长展示火炬 校内依次传递

在北京冬奥会这场冰雪盛会上，经常可以看到首都师生的身影，他们出色地完成了开幕式演出、保障服务等任务，也有幸参与到火炬传递、观礼观赛等环节。分享盛会经历，传播奥运精神也成了不少学校开学的“第一课”。

北京冬奥火炬在广渠门中学开学典礼上一亮相，就迎来同学们热情的欢呼。20天前，学校校长李志伟作为火炬手参与了冬奥圣火的传递。如今，同学们高举着这支火炬在操场上依次传递，更加贴近冬奥，并将奥运精神融入心间。学校将开学典礼主题定为“我就是未来”。学生收到了教师们亲手写的明信片，每一张明信片都满载着一起向未来的美好祝福。

石景山电厂路小学的薛东校长，作为北京冬奥会的火炬手。他表示，能够在现场亲身见证冬奥时刻，心情可以用六个词概括，那就是激动、神圣、荣耀，责任、担当、进取。他将继续践行“一个不能少，全员参与的奥林匹克教育”的理念，点燃学生们心中的多彩梦想。

重温冬奥赛场 讲述冬奥故事

身穿可爱的小老虎服饰，东城区定安里小学一年级的“小豆包”们虎头虎脑地跑上台，在欢快的歌曲声里蹦蹦跳跳，做出短道速滑、高山滑雪等冬奥项目的动作，拉开学校开学典礼的序幕。该校四年级的同学还带领同学们重回激动人心的冬奥赛场，并讲述了运动员武大靖夺金背后令人敬佩的故事。六年级同学介绍冬奥场馆中的“黑科技”，展现国家强大的科技实力。

北京市第一六六中学的开学典礼以上好冬奥“大思政课”为主线，通过主题讲话、团课宣讲、表彰先进等形式，为学生讲述冬奥运动健儿的拼搏故事。学校邀请北京冬奥会开闭幕式负责演出管理的艺术组教师张烨，以视频形式讲述了幕后故事，鼓励学生怀抱对生活的热爱和希望，勇敢挑战和超越自我。

回顾开幕式演出 分享经历

北师大实验中学金帆舞蹈团44名同学参与了北京冬奥会开幕式的演出，在开学典礼上分享心得。黑芝麻胡同小学优质教育资源的老师和学生代表一起重温刚刚闭幕的冬奥会精彩瞬间。

中关村一小六年级1班的冯沛沛作为合唱团的一员参加了开幕式《雪花》和闭幕式的歌曲录制及现场表演，“这个过程让我收获了坚强和感动，也收获了信念和成长。”海淀实验二小三名参与了开幕式演出的女生，与同学们分享了自己作为一朵“小雪花”对大雪花的理解。(记者 武文娟 蒲长廷 刘婧 雷嘉)

(责编：温璐、郝孟佳)