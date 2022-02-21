人民网北京2月21日电 （记者李依环、孙竞）根据各地发布的最新公告，今日起，多地陆续开通2022年度考研初试成绩查询通道。考生可通过登录中国研究生招生信息网、各地教育考试部门网站、各招生单位官方网站等平台查询考试成绩。

记者了解到，各地在公告中明确，对成绩有疑问或异议的考生可申请复核，具体要求可查阅有关招生单位公布的成绩复核办法或联系咨询所报考招生单位。

考研初试成绩21日起陆续可查

根据公告，天津、黑龙江、上海、江苏、江西、山东、湖南、广东等地考生均可于2月21日查询2022年考研初试成绩，湖北、新疆等地考生可于22日查询成绩，另有部分省份尚未公布成绩“放榜”时间。

近年来，考研报名人数逐年上升。据教育部统计，2022年全国硕士研究生考试报名人数457万，比2021年增长80万，增幅为21%，报名总数和增量都创历史新高。考生要密切关注招生单位发布的相关信息，并在规定时间内查询成绩。

查询到成绩后，如对成绩有疑义，考生本人可向招生单位申请成绩复核，具体要求以各地教育考试部门和招生单位发布的最新公告为准。北京教育考试院研招办有关负责人介绍，根据有关文件规定，成绩复核主要核查考生答卷是否有漏评、加错分、登错分等情况，评分标准、评分细则的宽严问题不在复核范围之内。

全部复试工作一般应在4月底前完成

根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》，复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。复试办法和程序由招生单位公布。招生单位原则上应采用命制多套试题、安排考生随机抽取试题等方式加强复试过程管理。全部复试工作一般应在录取当年4月底前完成。

教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统一考试考生进入复试的初试成绩基本要求。一区包括北京、天津等21省（市），二区包括内蒙古、广西等10省（区）。

此外，复试应采取差额形式，招生单位自主确定复试差额比例并提前公布，差额比例一般不低于120%。招生单位在国家确定的初试成绩基本要求基础上，结合生源和招生计划等情况，自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求，但不得出台歧视性或其他有违公平的规定。

考研复试流程图。图片来源：中国研究生招生信息网

(责编：李依环、秦华)