原标题：南通通报多起寒假期间校外培训机构违规行为

中新网南通2月17日电 家政服务部超范围经营、托管班违规开展学科辅导培训、防疫消防工作不到位……2月17日，南通市校外培训机构联合治理联席会议办公室集中通报了一批寒假期间违规行为查处典型案例。

2月9日，海安市教育体育局会同曲塘镇相关部门进行专项督查时发现，在曲塘镇校园巷26号的个体经营户景某自家民房内，10名小学生在写作业，一间不到20平方米的房间为4名学生提供住宿，无任何消防措施，无餐饮服务许可证。

经查，该经营户经营范围不含中小学生校外托管服务、餐饮服务和文化教育培训。该行为属于典型的超范围经营，且涉及学科类培训。检查组当场责令景某立即停止超范围经营的各类服务，妥善安置好托管学生。对该经营户的违规行为，海安市教育体育局将会同相关部门进一步调查和处理。

2月8日，群众举报如皋市如城街道丽泽华庭小区内有人开展学科类培训。如皋市教育局联合公安局、市场监管局赶赴现场查处，发现室内有课桌、黑板等教学设备。组织者吴某、薛某虽申领了托管机构营业执照，但她们利用自家住宅(非托管申领地点)寒假期间招收7名学生，进行初中英语、数学培训，属于典型的“地下”违规培训。

督查组责令吴某、薛某立即停止办学、退还所收费用，并承诺不再开展违规培训。对于该违规行为，如皋市教育局将会同相关部门进一步调查和处理。

2月9日，如东县“双减”工作领导小组办公室组织人员突击检查了6家培训机构，发现如下问题：如东活力课堂教育培训中心当日无学生参加培训，有1人值班，但缺测温情况记载，消防灭火器材检测缺1个月记录；如东神墨教育培训有限公司有学生参加美术等培训，测温未及时记载；如东蓓蕾艺术教育培训有限公司有学生参加舞蹈培训，但缺测温情况记载，消防灭火器材检测未按时记载、消防通道堵塞。检查组责令这些培训机构立即整改，落实相关举措，严格做好疫情防控、安全消防工作。

2月8日，群众举报吉米英语每天7:30-11:00在崇川区濠南路南园路19号大院2幢105室开展培训。2月9日上午，崇川区教育体育局联合城东街道办事处、南园社区开展联合检查，现场发现有3名学生在写英语作业。经调查，辅导人员丁某是吉米英语培训机构负责人，该机构未向崇川区教育体育局申请消课，害怕非工作日在机构消课被举报，故把学生带到家里辅导。检查组指出不得利用民宅进行消课，要求丁某立即联系家长带回学生，同时告知学生所在学校负责人。

2月8日，群众反映在平潮镇某公寓内有学科类培训行为。通州区教育体育局联合平潮镇校外培训机构联合治理工作小组到场检查，现场发现有2名学生在写作业，没有其他人员在场。检查组当场拍照取证，根据装修痕迹联系到邵某。经查，该公寓为邵某原培训点，今年寒假期间利用该公寓为其亲戚和部分学生提供作业辅导。检查组责令邵某立即停止办学，不得收取培训费用，立即完成对桌凳等培训设施设备的清理。

2月10日，海门市教育体育局在督查中发现南海路777号海门欢心托管存在违规培训问题。在托管教室中，1名教师帮8名四年级学生预习下学期的英语。经调查，该机构寒假期间的学生为平时在机构托管的学生，为留住生源，寒假期间托管不收取费用。海门市教育体育局对该机构违规行为给予警告，要求机构负责人在以后的经营中严格遵守相关规定，不开展学科培训。(记者 谷华)

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