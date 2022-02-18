原标题：河南高中学业水平考试雪中迎考 中小学生开课

图为河南省普通高中学业水平考试郑州市一考点，学生正陆续进入考场。 杨大勇 摄

中新网郑州2月17日电 (杨大勇)17日，河南多地迎来降雪天气，也迎来河南省普通高中学业水平考试，该考试原定于2022年1月10日开考，因疫情推迟到今日举行。

17日，郑州气温骤降，迎来壬寅虎年的首次降雪。记者在河南实验中学普通高中学业水平考试考点发现，学校大门口有多名工作人员维持秩序，提醒考生保持距离，戴好口罩，有序进入考场。

图为郑州市一小学校学生正有序进入学校。 杨大勇 摄

一位考生告诉记者，“进考场除了携带准考证、身份证外，还需要携带打印好的48小时内核酸检测阴性证明。”一考生家长介绍说：“考试前，学校已组织学生进行过两轮核酸检测，并要求考生进入考场时做好自身防护措施。”

1月份，河南遭遇德尔塔病毒和奥密克戎病毒袭击，郑州市、安阳市、许昌市是当时的疫情三个主要中心点，尤其是河南安阳市汤阴县成为疫情“重灾区”，在当地报告的确诊病例中，以当地中小学生居多。

河南省教育厅1月6日的通知表明，鉴于该省当时疫情防控形势严峻，为保障广大考生生命安全和身体健康，原定于1月10日至13日进行的河南省2020级普通高中学生学业水平考试延期举行，具体考试时间视全省疫情情况另行通知。

如今河南中高风险地区早已清零，也多日无新增本土确诊病例。2月17日，河南省各地2020级普通高中学生学业水平考试重启。

当日，也是河南各地义务教育阶段的学生开学第一天，郑州市、新乡市、南阳市、驻马店市等地也开始上课。（杨大勇）

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