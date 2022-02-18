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我科技期刊学术影响力持续提升

2022年02月18日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：我科技期刊学术影响力持续提升

　　 本报北京2月17日电17日，中国科学技术协会发布了2021年中国卓越科技期刊十大最美封面。在亚太地区生命科学领域学术期刊中蝉联排名第一的《细胞研究》、近6年影响因子均排在国际光学类期刊前三名的《光：科学与应用》、国际植物科学领域的顶尖期刊《分子植物》等获评最美封面。

　　 据了解，此次参选的133种期刊都是“中国科技期刊卓越行动计划”入选期刊，在各自学科领域都具有广泛的影响力。这些期刊既有中文期刊又有英文期刊，既有学术期刊又有科普期刊，基本代表了我国科技期刊的最高水平。

　　 作为我国建设世界一流期刊的领头羊和先锋部队，此次集体亮相的这些优秀科技期刊，也在国际上取得了不俗的成绩，不仅学术影响力持续提升，同时跻身世界学科前列的期刊数量也明显增加。

　　 据中国科协科学技术创新部部长刘兴平介绍，当前我国有96种期刊进入学科排名前25%，25种期刊学科排名进入国际前5%，20种期刊位列学科前三，7种期刊国际排名学科第一，《细胞研究》等3种期刊影响因子超过20，进入全球百强。

　　 引用我国科技期刊论文的海外机构也增至9608个，引用来源地增长至124个。刘兴平表示，这意味着我国科技期刊的国际认可度也日益提高。

　　 与此同时，我国科技期刊服务国家创新关键领域能力显著增强，成功创办的90种高起点新刊，覆盖人工智能、量子科学、生物医学、先进制造、能源环境、新型材料等新兴交叉热点领域，还填补多个学科空白，显著拓展国际学术前沿阵地。（记者詹媛）

(责编：温璐、吴楠)

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