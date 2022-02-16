原标题：幼儿园好坏怎么评

15日，教育部公布《幼儿园保育教育质量评估指南》（以下简称《评估指南》），对幼儿园评估提出15项48个考查要点。这意味着幼儿园保教质量评估有了新的、更科学的标准，是促进学前教育高质量发展的又一重要举措。这个指挥棒将会从哪些方面给幼儿园带来变化呢？

好幼儿园的关键：不是漂亮房子，而是师幼互动

“《评估指南》将师幼互动质量作为儿童早期学习和发展的关键指标，表明了《评估指南》抓住了学前教育高质量发展的核心命脉。”中国学前教育研究会理事长侯莉敏说。

很长一段时间里，对于幼儿园建设，人们更多关注班级规模、园舍建筑、玩具资源等等，这都属于结构质量。过程质量则相对重视不够，如师幼互动、同伴互动、课程实施、家长参与等动态发展。

“在学前教育大规模发展的初期，需要建设力度来提高普及水平，但当资源建设到一定程度后，需要着力于过程质量的建设，才能推动学前教育的高质量发展。《评估指南》强调办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍五个重要方面的过程性内容，而这五方面正是影响甚至制约着我国幼儿园教育实践向内涵式发展的关键质量要素。”侯莉敏说。

“没有质量的幼儿园教育不仅不会对幼儿产生良好的影响，反而可能会对幼儿造成误导，甚至造成难以弥补的伤害，这是国际理论研究和实践经验达成的基本共识。”中国教育科学研究院研究员刘占兰说。

国际研究证实，教育过程质量是幼儿园保教质量的关键因素，而师幼互动质量又在很大程度上决定着保教过程质量。《评估指南》重点强调活动组织和人员配备等“软”的因素，不追求“高配”的空间设施和玩具材料，尤其是要减少电子设备的使用。

刘占兰说：“长期以来，保教过程质量特别是师幼互动质量一直是幼儿园教育实践和教师专业发展的短板，也是制约保教质量提升的重点和难点。《评估指南》将‘教育过程’作为评估的重要方面，设置的考查要点最多，占到三分之一的比例，凸显了保教工作的专业性特点。评估指标体系中给出的考查要点，直击当前的突出问题，指出了发展改进的方向。”

严禁用直接测查幼儿能力的方式评估幼儿园保教质量

学前教育一直有个矛盾点，家长们津津乐道于孩子学会多少个字、会背几首古诗、会多少加减乘除。专家们则忧心忡忡于幼儿园“小学化”不利于儿童身心健康。

《评估指南》明确指出：“关注幼儿园提升保教水平的努力程度和改进过程，严禁用直接测查幼儿能力和发展水平的方式评估幼儿园保育教育质量。”这一要求不仅有利于全面规范幼儿园办园行为、防止和纠正“小学化”倾向，更有助于维护幼儿身心健康、规范学前教育秩序。

上海市教育委员会副主任杨振峰说：“《评估指南》关注过程，要求教师促进幼儿在原有水平上的发展，严禁直接对幼儿能力发展水平打分和贴标签。引导幼儿园沿着科学的保育教育质量评价路径，实现幼儿健康成长和教师专业发展。”

“相信每一个幼儿都是积极主动、有能力的学习者。”中国教育科学研究院副研究员王化敏说，“对于目前部分幼儿园未能真正从儿童立场出发的办园行为，如忽视幼儿具体发展需求，建构不切实际的特色课程，过分追求设置功能室等问题，《评估指南》也作出了明确要求，提醒我们将关注点转移到教育本质和育人过程上，踏踏实实地走儿童为本的质量提升之路。”

他评+自评：更好发挥指挥棒的作用

幼儿园评估将如何进行？教育部基础教育司负责人介绍，评估为他评加自评，要求幼儿园每学期开展一次自评，各地县级督导评估依据所辖园数和工作需要，3至5年为一个周期进行评估，确保每个周期内覆盖所有幼儿园。

“幼儿园保教质量评估珍视幼儿生活和游戏的独特价值，支持和引导每个幼儿从原有水平向更高水平发展，不做专门的幼儿发展结果评估。”上述负责人说，“督导评估主要针对薄弱幼儿园，解决规范问题。幼儿园自我评估，聚焦保育教育过程及影响质量的关键要素，主要解决质量提升问题。”

“幼儿园自我评估，聚焦保育教育过程质量，促进个体、集体的反思与交流，提出改进措施，并通过外部评估提供持续支持与指导，将引导幼儿园不断完善自我评估，改进保教实践。这种模式指引幼儿园保教质量评估方式由‘外引’向‘内生’转变。外引性的质量评估对保教实践质量提升的促进作用终究是辅助性的，内生性的质量评估才是推动幼儿园保教质量持续提升的核心动力。”天津师范大学教育学部副教授梁慧娟说。

梁慧娟还特别指出，《评估指南》强调应采取“聚焦班级观察”的方式，这在国家幼儿园质量评估政策中尚属首次。《评估指南》规定班级观察时间上不少于半日的连续自然观察，覆盖面上不少于各年龄班级总数的三分之一。

“动态因素评估难度高，量化的评估方式虽能在某种程度上说明过程性质量的水平，却无法揭示各要素影响过程性质量的路径与机制，相应也无法为保教质量的改进与提升提供具体的过程信息。班级观察是真实、客观、全面了解幼儿园保育教育过程的重要方式，也是幼儿园保教质量评价的国际通行做法，体现了鲜明的过程质量评估导向。”

“班级观察改变过去把关注点放在材料准备、评估过程走马观花、幼儿园忙于打造材料不堪重负的做法，能够提高评估的实效性。”教育部基础教育司负责人说。

侯莉敏说：“评价本身不是目的，充分应用评价结果才能积极发挥出教育质量评价对教育政策调整、教育教学诊断与改进、社会舆论引领等多方面的功能和价值。《评估指南》对进一步建立推进有效实施的工作模式，建设基于评估应用导向的激励引导机制，并营造可持续发展氛围提供了明确的指示，让各级各类评估人员和广大一线教师有方向、有目标、有抓手。”（记者 李玉兰）

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