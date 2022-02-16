原标题：学校落实“双减”将开展独立调查

教育部基础教育司司长吕玉刚在教育部昨天召开的新学期发布会上表示，为落实“双减”工作，教育部将委托有资质的、信誉度高的第三方机构开展学校落实“双减”工作的独立调查，并利用督导监管的平台接受社会各方面的监督。

吕玉刚表示，今年基础教育要进一步强化学校教育主阵地作用，继续把落实“双减”作为学校工作的重中之重。一是提高作业设计水平。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调结构、提质量”。推动各地各校通过加强作业设计研究、完善作业设计指南、开展优质作业展示交流、举办作业设计大赛等，提升教师作业设计能力水平，提高作业针对性有效性。二是提高课后服务水平。在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。推动各地各校挖掘校内潜力，统筹利用科普、文化、体育等方面社会资源，进一步增强课后服务吸引力有效性。三是提高课堂教学水平。召开全国基础教育教研工作会议，推动各省制订分学科教学基本要求，强化教师备课和校本教研，深化教育教学改革创新。四是提高均衡发展水平。出台构建优质均衡基本公共教育服务体系意见，召开义务教育优质均衡发展经验交流会，推进县域义务教育优质均衡发展先行创建工作；研究制订集团化办学指导意见，着力扩大优质教育资源。

吕玉刚还表示，今年要在深化基础教育综合改革上有所突破。推动各地各校建立劳动教育清单制度，促进劳动教育常态化有效开展；深化考试评价改革，加快推进中考省级统一命题，切实提高命题质量，确保依标命题、难易适度、教考衔接；推动落实幼儿园、义务教育和普通高中质量评价指南，切实发挥质量评价导向作用。家校协同方面，要积极开展家校沟通。学校在开学后要召开一次专题家长会，全面介绍去年秋季学期学校“双减”工作成效，特别是教育教学质量保障情况，积极听取家长对本学期进一步做好“双减”工作的意见建议。（记者 雷嘉）

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