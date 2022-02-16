原标题：全市中小学将实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖

日前，北京市教委会同北京市市场监管局、北京市卫健委发布关于切实做好2022年学校(幼儿园)食品安全与营养健康工作的通知。北京青年报记者注意到，根据通知，从2022年春季学期开始，所有新签订合同的校外供餐企业需要通过HACCP或ISO等质量体系认证。中小学校要将食堂视频信息接入各区教育部门网页、App以及第三方平台，实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖。

中小学食堂实现

“互联网+明厨亮灶”全覆盖

通知中提到，各学校(幼儿园)要严格履行食品安全与营养健康的主体责任，认真落实食品安全校长(园长)负责制，将食品安全与营养健康作为学校(幼儿园)管理工作的重要内容。要严守食品安全底线，各区教育、市场监管和卫生健康部门要建立完善工作联动机制，指导督促学校(幼儿园)食堂、学生餐配送企业和校园周边食品经营单位加强自身管理，强化对学校(幼儿园)食品安全工作的目标考核。

各学校(幼儿园)要建立健全食品安全事件应急管理处置机制，完善应急预案并开展演练。各区要强化科技赋能，指导中小学校将食堂视频信息接入各区教育部门网页、App以及第三方平台，实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖。

新签合同校外供餐企业

需通过相关质量体系认证

在提高在校就餐质量方面，本市要求坚持学校(幼儿园)食堂公益性原则，巩固在校午餐保障全覆盖成果，认真落实学校相关负责人陪餐制度，充分发挥学校膳食委员会作用，每学期要组织在校就餐工作满意度测评。各区要加强承包或委托经营准入、退出和大宗原材料集中采购管理，指导学校做好食堂、外供餐企业信息公开工作；从2022年春季学期开始，所有新签订合同的校外供餐企业需要通过HACCP或ISO等质量体系认证。

在加强督促检查指导方面，各学校(幼儿园)要在春秋季开学前，组织开展自查自评自改。全面检查食堂后厨环境卫生、库存食品清理、设施设备运行、从业人员健康、原材料进货查验等情况；认真落实每日、每月、每周、每学期例行检查制度。各区市场监管、教育、卫生健康部门要按照各自职责，主动协同联动，在春秋季开学前后，对辖区所有的学校(幼儿园)食堂和送餐企业开展联合检查，实行销账管理，做到全覆盖；结合日常管理和重大活动、重要节点，定期、不定期组织开展专项检查。市级将采取“四不两直”方式进行抽查检查。

学校食堂从业人员

100%持健康证明上岗

通知中还提到，各学校(幼儿园)还要严密防范食堂运行管理风险，严格执行食品加工制作操作规范，确保食品的采购、贮存、加工、留样等环节安全可控。要严密防范学生餐配送企业制餐送餐风险，规范校内分餐操作流程。严格落实北京市冷链食品管理要求，使用进口冷链食品要做到专人操作、专柜存放、上线流转，冷链从业人员按要求的频次进行核酸检测。要严密防范食堂从业人员健康风险，必须100%持健康体检证明上岗，定期组织核酸检测，严格落实晨午检和症状监测制度；直接接触冷链食品的从业人员，必须按要求做好个人防护。要严密防范食品原材料风险，严格落实食品采购索证索票、进货查验和采购记录制度，建立全链条闭环追溯管理体系。中小学校(幼儿园)食堂原则上不得制售冷食类、生食类、裱花糕点以及四季豆等高风险食品。

各学校每日监测记录

师生健康状况

通知中还提到，各区教育、卫生健康、市场监管部门要全面检查学校(幼儿园)的各项疫情防控措施落实情况。各学校(幼儿园)要按照北京市疫情防控要求落实“四方责任”和学校(幼儿园)主体责任，制定和完善疫情防控措施；掌握教职员工和学生及其家庭成员假期外出出行情况；境外、京外中高风险返京师生按照要求进行居家或集中隔离医学观察情况；每日监测和记录师生健康状况；食堂操作人员健康管控情况和智能体温计佩戴和使用情况等。

各区、各学校(幼儿园)要强化风险意识，严密组织问题隐患排查，对发现的食品安全问题，立即采取措施整改。对有关责任人因不履行管理责任或履行不到位导致学校(幼儿园)发生重大食物中毒事故、造成恶劣社会影响的，依法依规追究相关单位和人员的责任。（记者 武文娟）

(责编：温璐、熊旭)