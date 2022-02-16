原标题：延庆赛区高校志愿者共度佳节欢乐多

做虎年灯笼送外国友人，一起做游戏猜灯谜……昨日，在北京冬奥会延庆赛区，高校志愿者们参加了延庆冬奥村、国家雪车雪橇中心，以及国家高山滑雪中心、停保中心等场馆（设施）组织的共庆元宵活动。昨晚，北京团市委延庆赛区志愿者驻地住宿服务保障专班也策划了系列活动，志愿者们共同制作布老虎、使用绳结技艺编织中国结，共度元宵夜。

2月14日晚，由志愿者组长朱锐带领的中国石油大学（北京）冬奥村管理业务领域广场区志愿者团队，自发制作30余个手工灯笼，赠送给外国运动员及随队官员。一个个虎年灯笼拉近了彼此之间的距离，让外国友人感受到冬奥志愿者的热情。

在国家雪车雪橇中心闭环内，伴着《卖汤圆》的欢快歌声，志愿者之家元宵游园会如期举办。国家雪车雪橇中心志愿者工作助理、中国农业大学校团委专职干部吕佳介绍，元宵游园会设置了猜灯谜、捏面人、画糖人、绘年历、编织中国结等多个环节，将冬奥元素与传统文化有机结合，志愿者通过赢取“一起向未来”印章，参与现场抽奖，赢取冬奥特色奖品。

在闭环外，志愿者们举行了元宵喜乐会与趣味运动会。赛事服务领域主管、中国农业大学教师庞思成介绍，元宵喜乐会共有猜灯谜与幸运抽奖两个环节，现场为志愿者们准备了百余道灯谜，谜底包含不少有趣的冬奥知识。

在国家高山滑雪中心，场馆为所有志愿者准备了一份专属灯谜，猜出灯谜的志愿者能获得“一起向未来”小头饰。在停保中心，北京交通运输职业学院志愿者同工作人员一起欢度元宵佳节，组织并参与车队元宵猜灯谜互动活动，共娱共乐。

昨晚，北京团市委延庆赛区志愿者驻地住宿服务保障专班策划组织了“同心共筑冬奥梦 乐享非遗闹元宵”主题活动，让志愿者在体验中国非物质文化遗产布老虎的制作过程中，学习非遗文化、了解中华传统。来自北京航空大学、中国农业大学、北京化工大学、北京第二外国语学院、国航等单位的百余名志愿者分批来到餐厅，隔位就座学习制作布老虎。

专班非闭环服务保障组组长张涛介绍：“我们准备了棉花、针线、胶水、布料、剪子等物料，并提前将活动信息发在高校群里，没想到布老虎成品图片和活动信息一传到群里，志愿者纷纷报名，不到10分钟，名额就满了。”

此外，中国农业大学、北京航空大学、中国石油大学三校联动举办“元宵喜乐汇”活动。志愿者们在“西游记”“超音速”等欢乐的素质拓展与心理减压活动中彼此熟悉，拉近距离，相互传递祝福，最后将具有元宵与冬奥特色拼贴年历画送给专班与驻店保障小组，表达感谢与祝福。

同时，专班还为每名志愿者发放了一封慰问信、一份零食大礼包，餐厅也在晚上和夜宵准备了元宵，让大家“玩得开心，吃得也开心”。(记者 刘洋)

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