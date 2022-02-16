原标题：北航14名志愿者助力“最强大脑”运转

本报讯（记者 刘洋）“VCC收到，VCC收到，完毕！”时针刚过12点，国家高山滑雪中心场馆通信中心助理闫晓莉的午饭第三次被打断。松开按键，放下话筒，紧接着开始飞快地敲击键盘……在十分钟内，她接连记录了观众车辆的当前位置、医疗站运行准备的情况，还整理好了重要事件的全流程时间线报告。对于北京航空航天大学14名服务于国家高山滑雪中心场馆通信中心的志愿者来说，类似的情景每天都在发生。

闫晓莉是北京航空航天大学的学生，在冬奥会期间她担任场馆通信中心助理，负责跟踪、记录、协调、播报场馆重要信息。闫晓莉每天都要说无数遍的“VCC”，是场馆通信中心的英文缩写。顾名思义，场馆通信中心是所有信息流转、交汇、处理以及再发送的地方，是场馆的大脑，也是场馆指挥室的“耳”和“嘴”。

来自北京航空航天大学的志愿者组长江浩林介绍，北航一共有14名学生服务于国家高山滑雪中心场馆通信中心，主要负责四项工作：一是记录集群电话使用规范情况，确保消息传播规范无误；二是提取并记录场馆重要事件，记录的重要信息会传到场馆决策层，以便不同业务领域做出动态调整；三是对相关业务口的请求做出回应，向场馆团队发布相关消息；四是安排不同通话组的集群电话用户间的通话。

“无论是否比赛，千百个独立而互相关联的工作都在有序进行，志愿者们的工作就是将这些或大或小的消息如实记录整理，并将必要的消息及时告知整个场馆。”江浩林说。

这项工作有多重要？下雪天山路湿滑，如果不及时协调扫雪车作业，各类班车、转场车辆等将无法及时到位并有可能因为协调不畅造成交通拥堵甚至交通事故，影响场馆正常运行。搭载观众的车辆到哪里了？如果消息传得不准，服务观众的领域就会受到影响。

举例来说，2月6日，三位奥林匹克大家庭贵宾同时计划前往国家高山滑雪中心。在场馆通信中心，志愿者们的工作顿时忙碌了起来。车队过延庆界，进小海坨山，到休息室，均被志愿者们详细记录，再通过组呼的方式传递给整个场馆。随后，调动赛事服务、礼宾、交通、安保等业务领域准备接洽。与此同时，每一个时间节点以及细节，都被志愿者详细地记在了每天的重要事件记录里。

同一日，国家高山滑雪中心的首场比赛因为大风天气取消。“可以说，这是志愿者非常忙碌的一天，比赛先是因为大风天气多次推后，最后因不具备条件，比赛取消了。我们反复确认比赛时间点，并将信息传到其他业务领域。比如比赛时间调整，就需要及时告知赛事服务领域做好观众服务工作。”江浩林说。

不同的手台频道、不同的业务领域、不同的人名、不同的声音……事实上，精神高度紧张地记录信息，非常困难。在上岗前，志愿者们多次在经理的带领下到场馆的各个部分踏勘，做到对场馆每个部分足够熟悉，才能在处理消息时游刃有余。为了提高效率、提高准度，志愿者们将自己的特长快速运用在了志愿工作中。

比如，北航计算机学院的本科生张瑞哲利用Python程序封装了一份数据处理脚本，可以直接从通话记录单中整理出当天的通话统计数据，具体包括有效数据、各领域汇报的关键节点量、重要事件信息占比等数据。值得一提的是，它能自动生成图表和文字简报，并且直接上报。这份脚本的加入让整理数据的时间从50分钟缩短到了5分钟，大大提高了大家的工作效率。同时，场馆主任层和延庆场馆群可以实时获得准确、详细、全面的数据统计信息。(刘洋)

供图/北京航空航天大学

(责编：温璐、熊旭)