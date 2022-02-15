人民网北京2月15日电 （记者孙竞）“在学校吉祥物融娃、慧娃的陪伴下，刚刚入学的我参加了‘一站到底’学科趣味竞赛、‘闯关嘉年华’、‘爱的陪伴’家长分享课堂等丰富多彩的活动，学到了许多课本以外的知识。学校每天的活动总能给我惊喜。”天津市和平区岳阳道小学一年级三班学生孟子云向记者介绍。

在过去的2021年秋季学期，各地学校落实“双减”要求，课后服务实现全覆盖，吸引了越来越多的学生参与。孩子们在活动中享受乐趣、增长见识、健全人格。在岳阳道小学，“乐学习，快成长；全发展，行致远”的理念成为教育共识，学校的绿色转型让每一名孩子在全面健康成长中体验到幸福。

“我们从过去只看重冷冰冰的‘分’到现在更多关注活生生的‘人’。”岳阳道小学校长褚新红在今天上午举行的教育部新闻发布会上表示，“双减”以来，学校全面建设适合每个学生发展的优质课程，多措并举提升教学质量，创新提出了充满挑战的快乐评价方式，受到了学生和家长们的欢迎。

记者了解到，岳阳道小学目前开设了自主阅读、红色教育、巧手劳技、艺术审美、体育健康、未来创客六大类82门课程和11门非遗课程，供学生自主选择，走班上课。同时，学校将课后服务与课程计划进行科学整合，打通课上与课下、校内与校外的壁垒。来自南开大学、天津美术学院的教授、艺术家走进校园，承担起20多门课后服务优质课程建设并授课。

在提升质量方面，褚新红介绍，学校建立了全学科线上“学科工作坊”，每周聚焦“双减”重难点问题不断拓展线上研修模式。一个学期，开展直播观课、主题研讨、学科活动发布等研修活动百余场，共建共享教学资源3000余件，线上直播课315节，评出校级推优能力点作业283份、优秀课例46节、优秀教研坊7个。

谈到充满挑战的快乐评价，褚新红说，利用课后服务时间举办每周一个主题内容的“一站到底，为你喝彩”岳小吉尼斯小项目挑战赛，激发学习兴趣，培养学科素养，让作业量减少后空闲下来的时光更加充实有趣。语文学科“拼音王国”，数学学科“数字大拼抢”，英语学科“秀出‘融慧’国际范儿”，道德与法治学科“祖国的成就我来赞”，劳动学科“擦玻璃大赛”，科学学科“小小纸飞机 放飞大梦想”，信息学科“‘信息达人’争霸赛”等，一系列挑战赛彰显了小游戏大智慧，在欢声笑语中激发了学生探究、合作、创新的热情。

褚新红认为，“双减”以来，家长更多地关注了孩子在成长过程中的长远发展需要。她表示，学校会进一步关注成长幸福，用专业态度创造教育智慧，用教师担当探寻育人新途。

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