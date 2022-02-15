人民网北京2月15日电 （记者孙竞、郝孟佳）“双减”背景下，学生的负担减轻了，那么如何保障学习的效果和质量？如何跟踪评价“双减”的成效？

在今天上午举行的教育部召开新闻发布会上，教育部基础教育司副司长朱东斌表示，“双减”，减负是治标，目的是为了提质，促进基础教育回归育人的本质。教育部将在今年重点抓好三个方面的工作，保障学生的学习效果和质量。

一是强化教育教学管理。省级教育行政部门要分学科制定教学基本要求，要求学校健全教学管理规程，严格落实教学计划，强化教师的备课和校本教研，提高课堂教学水平。教师要精准分析教情学情，通过学生的课堂表现、日常作业、期末考试、学业质量监测等途径，逐一分析每个学生的学习情况，有针对性地做好辅导答疑和拓展提高工作。

二是提高教师的专业能力。各地各校把提高教师队伍素质作为保障学习效果和质量的关键。加强教师培训，提高教研实效，强化展示交流，通过信息化赋能。鼓励教师充分利用信息技术，优化教学设计，丰富教学内容，创新教学方法，推动信息技术与教育教学深度融合，不断提高课堂教学的质量。

三是加强质量评价和检测。各地各校要进一步做好教学质量监测，注重质量分析和结果反馈。根据质量监测的结果，针对存在的不足，采取有效的改进措施，确保教学质量不断提高。各地各校还要将“双减”工作成效纳入学校办学质量评价体系，体现问题导向，改进评价办法，充分发挥质量评价的导向作用。

朱东斌透露，为了更加客观地了解各地各校“双减”工作的落实情况，教育部也将委托第三方开展“双减”落实情况的独立调查，进行跟踪评价。

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