人民网北京2月15日电 （记者孙竞、温璐）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍2022年基础教育重点工作任务。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，2022年，要重点落实“四个文件”，重点实现“四个突破”。

吕玉刚介绍，要落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，“一校一案”积极稳妥实施；落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，进一步提高普及普惠水平和科学保教质量。落实《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，切实规范普通高中招生秩序；落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，持续做好残疾儿童义务教育入学工作，提高特殊教育质量。

在关键领域，吕玉刚要求，抓创新突破。一是在加强中小学思政课建设上突破。研制进一步加强中小学思政课建设的意见，着力提高思政课教师专职化专业化水平。在广大中小学生中深入开展“学习新思想，做好接班人”主题教育活动，不断增强吸引力感染力。

二是在推进家校社协同育人上突破。研制构建家校社协同育人机制的意见，推动学校、家庭、社会切实履行相应职责，有效形成育人合力，为落实“双减”、提高育人水平营造良好氛围。

三是在提高信息化应用水平上突破。实施基础教育数字化战略行动，整合建设基础教育综合管理服务平台，提升基础教育宏观管理和科学决策水平；进一步升级国家中小学网络云平台，大力推进优质教育资源共建共享，强化信息技术与教育教学深度融合应用。

四是在深化基础教育综合改革上突破。认真总结基础教育综合改革实验区成果，加大宣传推广力度；推动各地各校建立劳动教育清单制度，促进劳动教育常态化有效开展；深化考试评价改革，加快推进中考省级统一命题，切实提高命题质量，确保依标命题、难易适度、教考衔接；推动落实幼儿园、义务教育和普通高中质量评价指南，切实发挥质量评价导向作用。

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