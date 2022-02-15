人民网北京2月15日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，为深化幼儿园教育改革，推动各地健全科学的幼儿园保育教育质量评估体系，教育部近日印发《幼儿园保育教育质量评估指南》（以下简称《评估指南》）。

《评估指南》聚焦幼儿园保育教育过程及影响保育教育质量的关键要素，围绕办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍五个方面提出了15项关键指标和48个考查要点，旨在引导幼儿园全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，尊重幼儿年龄特点和发展规律，坚持保育教育结合，以游戏为基本活动，不断提高幼儿园办园水平和保教质量。

记者了解到，《评估指南》强调要树立科学的评价导向，改进评估方式，突出过程评估，强化自我评估，聚焦班级观察，重点关注幼儿园提升保教水平的努力程度和改进过程，切实扭转“重结果轻过程、重硬件轻内涵、重他评轻自评”等非科学倾向，推动以评促建，引导办好每一所幼儿园。严禁用直接测查幼儿能力和发展水平的方式评估幼儿园保教质量。

对于评估周期，《评估指南》明确，幼儿园每学期开展一次自我评估，教育部门要加强对幼儿园保育教育工作和自评的指导。县级督导评估依据所辖园数和工作需要，原则上每3-5年为一个周期，确保每个周期内覆盖所有幼儿园。省、市结合实际适当开展抽查，具体抽查比例由各省（区、市）自行确定。

《评估指南》要求，各地要高度重视幼儿园保教质量评估工作，将其作为促进学前教育高质量发展、办好人民满意教育的重要举措，纳入本地深化教育评价改革的重要内容。各地要加强经费、人员等方面的保障，完善评估标准，支持开展评估研究，确保评估有效实施。要将幼儿园保教质量评估与其它相关评估统筹实施，避免重复评估，切实减轻基层和幼儿园迎检负担。

此外，《评估指南》强调，对履职不到位、违反有关政策规定、违背幼儿身心发展规律、保教质量持续下滑的幼儿园，要及时督促整改，并视情况依法依规追究责任。要通过幼儿园保育教育质量评估工作，积极推动地方政府履行相应教育职责，为办好学前教育提供充分的条件保障和良好的政策环境。

(责编：李依环、秦华)