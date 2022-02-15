原标题：冬奥会青年志愿者：欣逢盛世，当不负盛世

北京冬奥会赛程已经过半。在电视镜头里，在社交媒体上，志愿者的身影常常出现。

数万名志愿者在为北京冬奥会工作。他们管自己叫“燃烧的小雪花”。大多数志愿者身上并没有太过惊心动魄的故事。他们用微笑传递善意，用坚守表达担当。他们在服务冬奥会，也在享受冬奥会。

努力让小小岗位有一些意义

“看，冬奥志愿者！”

首都体育馆外，一个小男孩看到那一抹志愿蓝，稚嫩又激动地喊出了他们的统一名字——志愿者。

志愿者赵怡霖听到了。她向小男孩挥手，还把手举过头顶，给他比了个大爱心。

“你也学呀！”男孩的妈妈放慢了脚步。于是，小男孩站在赵怡霖面前不远处，给她也回比了个心。

“今晚要给中国队加油呀！”赵怡霖说。男孩点头，和家人一起喊着“加油，加油”，慢慢走远。

这是赵怡霖上岗城市志愿者后，最受触动的时刻之一。

她是中国人民大学外国语学院2020级本科生，北京人。家门口的盛会，赵怡霖想参与。没能成为赛会志愿者，她也曾感到遗憾。但站在自己的岗位上，她感到了这份工作和城市的连接。因为闭环管理，市民可能看不到赛会志愿者，但是一眼就能看到城市志愿者。“我努力想让小小的岗位有更多意义。”赵怡霖说。

中国人民大学经济学院国际经济与贸易专业2018级本科生高家鎏是首都体育馆志愿者领域的志愿者。“我们做的是幕后工作，反正，功成不必在我，功成必定有我。”高家鎏笑着说。

他们的主要职责，就是让志愿者工作和生活得更舒心。

每天，志愿者都要从驻地往返场馆，高家鎏和小伙伴就得负责协调车辆。这一工作需要耐心和细心：要几辆车，什么时候来，每辆车怎么乘坐，如果有人要提前或者推后离开怎么办……同时，还要兼顾防疫需求。高家鎏在志愿者中获得称号——“大巴长”。“只要我们的存在，让志愿者感到更安心，我的工作就是值得的。”

特别的记忆，特别的使命

北京理工大学北京学院电子信息实验班2020级本科生刘培炎和父亲一起在为冬奥会奋斗。

他是首钢大跳台交通领域志愿者，在闭环内。父亲是公共卫生领域工作人员，在闭环外。儿子在里，父亲在外，其实，工作地点相隔并不遥远。有时，他们会隔着围栏，挥挥手，说几句话，互相问候、打气。两代人，以不同的身份，为冬奥会贡献自己的力量。

对刘培炎来说，这是一段独特的经历。做冬奥会志愿者，让他的人生多了许多“第一次”：第一次，国际奥委会主席巴赫就从自己身边走过；第一次，为那么多外国宾客做引导服务工作；第一次，在闭环里和志愿者同学一起过年；第一次，早晨四点多就起床坐大巴车到工作地点……

“这绝对是值得回忆的一段时光。毕竟，一个普通人，能亲身参与几次自己国家主办的奥运会呢？”刘培炎说。

对北京人赵怡霖来说，和2008年北京奥运会有关的记忆，就是穿着吉祥物欢欢的衣服，在幼儿园的节目表演里，滑了一段轮滑。

这次，她以一名城市志愿者的身份，和北京一起经历冬奥盛会。“我一直是在国家和家乡的呵护下成长的，一直在获得爱，享受爱。现在，我从爱的享有者变成爱的传递者，这对我个人而言也很有意义。”

赵怡霖始终记得那个喊出“看，冬奥志愿者”的小男孩。

在男孩的视角里，一个初春的夜晚，一个笑容温暖的陌生小姐姐，给他比了个心。赵怡霖想，说不定呢，说不定那个小男孩心里，会埋下志愿服务的种子，或者埋下对冰雪运动的好奇。

共赴盛会，一起向未来

对外经济贸易大学外国语学院2018级本科生陈明子是语言服务志愿者，工作地点在冬奥村。上岗前，他们除了学习志愿者必修的通用课程以外，还要接受专门的语言类课程培训。

陈明子常会和运动员打交道，近距离感受他们的活力与热情。有时，运动员还会用中文跟志愿者说“谢谢”。“大家都是一团和气，和睦相处，这样多好啊，就像奥林匹克格言说的——‘更团结’。”

工作虽然辛苦，但陈明子更多感到的是快乐。大家在共赴一场盛会，去超越，去挑战。

高家鎏也感到了这份人与人之间的友善。奥运徽章文化是奥林匹克文化的重要组成部分，服务对象为表达感谢，也会向志愿者赠予纪念徽章。高家鎏因此收获了不少徽章，其中也有2024巴黎奥运会和2026米兰冬奥会的徽章。世界太大，他想去看看。高家鎏暗暗下定决心，如果条件允许，他真的想去感受一下2024年的巴黎和2026年的米兰。

“这段时间，我常常会想到北京冬奥会的那句口号‘一起向未来’。”高家鎏说，在波澜壮阔的新时代历史坐标上，青年人，要做筑梦者和追梦人，穿越风雪，向着春天奋楫逐浪。（张盖伦）

(责编：李依环、熊旭)