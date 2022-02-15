李树旺

原标题：冰雪运动，从点燃激情到稳步提升

【冬奥背后的教育行思】

从开课率来看，冰雪课程的开课率从2018年3.9%升至2020年的6.7%,从三年的“亲子参与率”看，家长不带孩子参加冰雪运动的占比由85%降至79.9%再到64.6%，78.2%的学生愿意现场体验滑冰滑雪，91.1%的学生关注冬奥会信息。

教育是奥林匹克主义的精髓和首要内涵，百余年来办赛城市都借奥运会契机创新奥林匹克教育的途径与方法，创造出与民族文化相互融合的奥林匹克教育模式。

北京冬奥会的青少年奥林匹克教育——冰雪运动进校园

北京已经成为世界上独一无二的“双奥之城”，冬奥会留给北京乃至中国的教育遗产集中体现在“冰雪运动进校园”（简称“进校园”）对学生运动参与的促进，它是广受关注的冬奥会亮点遗产。

推进“进校园”有4项重要举措。一是明确的政策引领。二是完善的组织体系。三是包容开放的工作机制。四是因地制宜的创意与开发。

经历了2008年北京奥运会的洗礼，人们对奥林匹克的认知更加成熟，学生的冰雪运动参与被认为是“进校园”活动产生的弥足珍贵的体育遗产。

“2022北京冬奥会冰雪运动普及和发展对策”课题组连续进行了三年（2018-2020年）全国冰雪运动参与年度调查，调查数据显示（简称“数据显示”），校园冰雪运动发展喜人。一是冰雪教育渐次向好。从开课率来看，冰雪课程的开课率从2018年3.9%升至2019年的7.6%，2020年虽受疫情影响略降为6.7%但仍处于总体增长的趋势。其他活动诸如课外训练和比赛、冬令营、冰雪文化讲座的状况也逐年向好。二是家庭和朋辈群体已经成为支持学生运动参与的重要力量。从三年的“亲子参与率”看，家长从不带孩子参加冰雪运动的占比由85%降至79.9%再到64.6%。

从中国人民大学的一项基于京津冀校园冰雪运动参与的调查数据看，“进校园”极大地提高了学生冰雪运动参与水平。一是学生的运动喜好逐渐提升。29.5%的学生一直很喜欢冰雪运动，32.5%的学生越来越喜欢，喜爱的原因大多源自运动自身的魅力，78.2%的学生愿意现场体验滑冰滑雪。二是学生高度关注冬奥会和冬季冰雪运动。91.1%的学生关注冬奥会信息，81.2%的学生愿意主动把自己了解的冬奥知识分享给身边的人，81%的学生愿意去现场观赛。

校园冰雪运动面临的挑战与未来机遇

面临的挑战。首先，学生的运动参与质量不高。数据显示，52.8%的成年（18岁及以上）学生、96%的未成年学生参加冰雪运动是为了娱乐，参加的运动项目是体验性、替代性的运动项目，运动方式不规范、少竞技。娱乐是入门阶段的运动目标，低层次的娱乐体验很难让学生体悟到冰雪运动所特有的“亲近自然”“突破自我”“挑战极限”“追求时尚”等深层次的精神内涵和运动乐趣，也会降低运动参与动机，不利于学生形成持续性的、活跃的参与方式。

其次，场地设施既是刚需也是困境。数据显示，阻碍学生运动参与的首要因素是“附近缺乏冰雪运动设施”（30.7%），其次是“太忙，没时间”（20.7%）。时间成本是学生必然考虑的因素，学生生活圈内是否有易于获得的运动设施成为学生是否参加运动的首要条件。

再次，冰雪运动的知识和兴趣有提升但仍有差距。数据显示，有43.3%的成年学生对冰雪运动“说不上喜欢或不喜欢”，另外，学生对冰雪运动的特性、优势项目等深层次的知识并不了解。喜欢并享受冰雪运动才能提供充沛的内在动力，培养运动喜好是普及冰雪运动的前提。

最后，组织性运动参与仍然较弱。83.7%的成年学生参加滑冰滑雪是自发性的，冰雪协会组织的占5.0%，俱乐部占2.5%。教师是运动参与的组织者，但体育院校的师资培养不足，同时用人单位也难以常设专门的冰雪运动教师岗位，师资不足导致很难进行组织化的运动和竞技。

未来发展的有利因素。首先，办赛城市大都在奥运会结束后持续性利用奥运遗产，例如，温哥华冬奥会的遗产项目组织在冬奥会结束后接管“2010 Legacies Now”（2010遗产现在时）的遗产管理工作，为青少年、社区、学校等提供可持续性利用冬奥会遗产的帮助。长久的奥运影响有助于学校冰雪运动可持续发展。

其次，校园冰雪运动是国家体育战略的重要组成部分。国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》明确指出校园冰雪运动是“落实全民健身国家战略，助力健康中国建设”的重要内容，是建设体育强国的重要抓手。

再次，青少年处于适宜学习冰雪运动的年龄，符合体育学习的规律。青少年阶段是唤起体育兴趣的关键期，是培育体育生活方式的黄金期，也是习得体育专项技能的敏感期。

最后，教育体制改革拓展了发展空间。中考增加体育分数、探讨高考增设体育考试、义务教育“双减”政策等，这些教育改革有助于包括冰雪运动在内的学校体育的发展。

适合青少年的冰雪文化什么样

从“体育育人”层面定位冰雪运动的教育本质。教育本质的回归是摒弃短视思维，促进校园冰雪运动可持续发展的价值取向。校园冰雪运动的价值主要体现在借助冰雪运动这一特殊载体对学生进行教育。所以，将冰雪运动的教育价值融入学校教育理念，充实校园冰雪运动的教育实质，从育人的层面增强学生和家长对冰雪运动的价值认同，才能使校园冰雪运动获得不竭的发展动力。

打造适合青少年群体的冰雪运动文化。以互联网为代表的数字化信息平台展现出在知识、文化、信息等领域的高品质流通性，是青少年学生的最爱。数据显示，成年学生获取冬奥会知识和信息的媒介首选“上网”（38.9%），同时，有78.5%的学生愿意通过互联网观看北京冬奥会比赛。因此，开发适合学生群体的线上冬奥文化产品，例如，揭开冰雪运动神秘面纱的普及性产品、适合青少年时尚需求的精神消费产品、满足学生个性化需求的文化产品等，不仅能更好地向学生普及冬奥文化，促进学生的文化消费，也能促进线下的运动参与。

以组织化参与方式提升运动参与水平。冰雪运动既要控制冰雪的滑动性以保持稳定，又要利用滑动性维持速度。所以，技术门槛高，运动损伤隐患大，就需要在高度组织化环境中完成运动学习。首先应该继续推动冰雪运动进课堂，利用体育课“班级授课制”的高度组织性完成规范的冰雪运动教学，提升运动参与质量。其次应加强冰雪运动协会、社团的建设，以专业化参与带动学生中活跃的、持续性的运动参与群体。最后应组织高水平冰雪运动比赛，以精彩的竞技引领普通学生参与模式升级。

多措并举纾解冰雪运动场地设施和师资难题。场地设施和师资储备的瓶颈依靠学校单方面的资源很难解决，建立校内外资源互通的机制势在必行。首先应鼓励学校开展跨行业合作，与社区冰雪场馆、冰雪俱乐部、中小微企业联合开展冰雪运动教育和培训。其次应增强家庭的带动作用，利用节假日举办诸如“家庭冰雪日”之类的主题活动，以政府购买服务的方式实现运动场馆向学生家庭免费或降价开放，带动学生与家长积极参与。最后应推动校园内的学生体育协会与社会上的专业俱乐部或体育社团对接，提升校园体育社团的组织力和专业化程度。

（作者：李树旺，系中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员，人文北京〔人文奥运〕研究中心执行主任，体育部主任，体育产业研究院院长）

(责编：熊旭、李依环)