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16个首轮“双一流”建设学科被公开警示或撤销，如何看待

2022年02月15日09:15 | 来源：光明日报
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原标题：16个首轮“双一流”建设学科被公开警示或撤销，如何看待

　　 第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单备受关注的同时，还有一份名单引人注目。

　　 同日，教育部公布了给予公开警示（含撤销）的首轮建设学科名单，包括北京中医药大学中药学、内蒙古大学生物学等在内的15所高校、16个首轮“双一流”建设学科被公开警示或撤销。

　　 为何是这些学科名列其中？

　　 据记者了解，“建设成效并未完全达到预期，相比其他同类建设学科，整体发展水平、可持续发展能力和成长提升程度相对靠后”是上述学科被公开警示的重要原因。

　　 据悉，2021年3月，三部委发布了《“双一流”建设成效评价办法（试行）》，在各建设高校开展自评总结基础上，基于“双一流”建设监测情况对建设高校及学科建设成效开展了“背靠背”式的定量分析，并组织专家开展了定性评价。综合定量和定性评价结果，从整体发展水平、成长提升程度、可持续发展能力三个视角，呈现了建设高校和建设学科成效。

　　 “《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》要求实行动态调整机制，公开警示是其中重要内容。”教育部有关负责人表示，成效评价显示，首轮建设虽然总体上实现了建设目标，但上述学科建设成效并未完全达到预期。为激励督促，也是为了警示其他建设学科，需要给予这些学科公开警示的处理。但他同时强调：“成效评价重在查找问题、发现差距，结果按区间及梯度分类呈现，不计算总分、不发布排名，连同意见反馈建设高校，供建设中持续改进。”

　　 公开警示但没有退出建设范围，是否意味着上述学科还有“起死回生”的可能？

　　 该负责人表示，经“双一流”建设专家委员会严格评议，个别被公开警示的建设学科需按要求结合学校定位、首轮建设成效和学科特色优势作出调整，“警示学科和调整后的学科若在2023年的再评价中仍未通过，则将调出建设范围”。

　　 这种公开警示，对于整个“双一流”建设，又意味着什么？

　　 中国高等教育学会原会长瞿振元表示，国家“双一流”建设学科的布局结构体现着满足国家发展多样化需求的状况。这种结构应该是动态变化的，建设学科是能进能出的：“既有应当长期稳定支持的基础学科，也有成效卓著、剑指一流的优秀学科，还有适应需要的新兴学科和交叉学科，但也必须淘汰相形见绌的学科。以学科动态优化提升‘集中力量办大事’的效能，更好地满足国家需要、适应科技进步大潮。学校的学科布局体现学校的面貌，要避免求全和趋同，需体现特色和优势，形成充满活力的学科生态。”

　　 “这种以竞争为机制，强调建设成效的灵活调整政策，对建设高校肯定具有鞭策和引导作用，但也提醒我们要更加关注、监测和控制可能出现的因高校过于看重竞争而产生的短期效应。”清华大学教育研究院教授史静寰表示。

　　 （记者 邓晖 周世祥）

(责编：熊旭、李依环)

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