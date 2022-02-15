原标题：“双一流”建设有了新方位、新使命、新要求

中国高校有了新一轮“双一流”建设“施工图”。

2月14日，教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》（以下称《若干意见》），并公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。这份备受瞩目的名单，囊括了147所建设高校，331个建设学科（不含自定学科），其中，基础学科布局59个、工程类学科180个、哲学社会科学学科92个。北京大学、清华大学自主建设的学科自行公布。

距离2017年1月《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》印发，刚好过去5年时间。时隔5年再发力，新一轮“双一流”建设新在哪？

亮点一：从“统筹推进”到“深入推进”

解读：更加突出培养一流人才、服务国家战略需求

新一轮“双一流”建设正式启动，显著变化首先体现在文件标题上——从“统筹推进”到“深入推进”。

两字之差，意味着什么？

“首轮‘双一流’建设实施以来，各项工作有力推进，改革发展成效明显，推动高等教育强国建设迈上新的历史起点，但仍然存在高层次创新人才供给能力不足、服务国家战略需求不够精准、资源配置亟待优化等问题。”教育部有关负责人直言，《若干意见》明确了“双一流”建设的新方位、新使命、新要求：“进入新发展阶段，‘双一流’建设要更加突出重点、聚焦难点，注重内涵建设、特色建设和高质量建设。”

这种变化，直接体现在新一周期的建设重点和遴选标准上。

在建设重点上，新一轮建设更加突出培养一流人才、服务国家战略需求。

教育部有关负责人表示，第二轮“双一流”建设任务的重点为加强党的全面领导、牢牢把握立德树人根本任务、坚持服务国家战略需求、打造高水平师资队伍、深化科教融合、提升国际合作交流水平、优化管理评价机制、完善稳定支持机制等八个方面。其中，特别强调要瞄准科技前沿和关键领域，加大力度优化学科专业和人才培养布局，率先推进学科专业调整，稳定支持具有创新潜力的青年人才培育培养，加强关键领域核心技术攻关，集中力量开展高层次创新人才培养和联合科研等等。

对于公众普遍关注的入选名单，上述负责人介绍，这也是“一次需求引导下的布局调整”。

“‘双一流’建设在国家重点急需的领域和方向上，在服务国家科技自强方面仍有补强空间，第二轮建设以党中央、国务院确定的‘十四五’期间国家战略急需领域作为指引调整建设学科的指南，对拟建设学科的匹配度、水平和发展质量等进行综合考查，尤其是加大基础学科、理工农医和哲学社会科学学科布局。”该负责人表示：“本次认定中，新增建设学科必须同时符合切合急需、水平出色、整体达标等三个要求。”

亮点二：不再区分一流大学建设高校和一流学科建设高校

解读：淡化身份色彩，探索自主特色发展新模式

值得注意的是，与此前不同，新一轮建设名单不再区分一流大学建设高校和一流学科建设高校。

记者梳理发现，2017年公布的首轮“双一流”建设高校及建设学科名单中，42所高校入选一流大学建设高校，其中包含A类36所，B类6所；95所高校入选一流学科建设高校。尽管名单发布时就曾强调，这是“建设名单”，不是“建成名单”，但仍引发了招聘时非“双一流”毕业生不要等“贴标签”行为。

对此，有评论认为，新一轮建设中不再区分一流大学建设高校和一流学科建设高校，是一种“理性的纠偏”。

“‘双一流’重点在‘建设’，以学科为基础，不是人为划定身份、层次，派发‘帽子’，更不是在中国高校中划分‘三六九等’。”教育部有关负责人表示，从首轮建设情况看，一些建设高校对“双一流”建设坚持特色发展、差异化发展的理解还不到位，仍把“一流大学建设高校”和“一流学科建设高校”作为身份和层次追求，存在扩张规模、追逐升级的冲动。

该负责人表示，新阶段“双一流”建设应当坚持以学科为基础，淡化身份色彩，探索自主特色发展新模式，引导各高校在各具特色的优势领域和方向上创建一流：“第二轮建设名单不再区分一流大学建设高校和一流学科建设高校，将探索建立分类发展、分类支持、分类评价建设体系作为重点之一，引导建设高校切实把精力和重心聚焦在有关领域、方向的创新与实质突破上，创造真正意义上的世界一流。”

亮点三：北大清华自主确定建设学科并自行公布

解读：为若干高校冲入世界前列创造政策制度环境

此外，新一轮建设中，还有一个值得关注的亮点——建设名单中，北京大学和清华大学没有明确的建设学科，而是“自主确定建设学科并自行公布”。

“落实《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的阶段目标，《若干意见》改革任务之一是扩大建设自主权，推动建设管理重心下移，强化建设高校的主体意识和创新动力，为若干高校冲入世界前列创造政策制度环境。”教育部有关负责人表示，为稳妥开展自主权扩大的工作，三部委报请国务院同意，先行赋予北京大学、清华大学两校学科建设自主权：“两校深入实施‘两校一市’综合改革以来，获得中央及地方巨大的资源政策投入，改革基础好，综合各方评价首轮建设成效突出，两校率先深化改革、早日登顶世界一流，能够起到建设的引领示范作用。”

他进一步表示，放权的主要考虑有三：“一是两校学科建设可不拘泥于一级学科，建设数量在现有基础上自主确定优化；二是对两校实行目标管理，权责匹配，强化全面落实立德树人，紧扣服务国家战略急需的领域方向，明确冲顶世界一流的阶段性梯次目标、标志性成果及时间节点；三是两校要建立适应内涵建设和长远发展的自我评价体系、内部约束机制和治理体系。”

据悉，三部委将在后续建设中，陆续选择具有鲜明特色和综合优势的建设高校，赋予一定自主建设学科的权限。

（记者 邓晖 周世祥）

(责编：熊旭、李依环)