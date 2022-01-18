原标题：“双减”下教培机构如何监管与转型？江西发出“政声音”

“双减”政策下，教培机构应如何监管与转型？正在南昌举行的江西省两会上，多位政协委员及民主党派围绕相关话题积极建言献策，发出“政声音”。

长期以来，“唯分数、唯升学”的不良倾向侵蚀着基础教育的健康，部分教培机构利用家长“望子成龙、望女成凤”的心理“贩卖焦虑”，致使家长和孩子陷入“教育内卷”的漩涡，加剧了家长和学生的负担。

2021年，随着“双减”政策的落地实施，给“虚火旺盛”的教培行业下了“一剂猛药”，校外培训机构无序扩张得到遏制，中小学教育迎来发展新契机。

在中学工作了30多年的江西省政协委员、南昌市豫章中学校长陈平认为，从教育规律上来说，学生负担太重，不仅会影响身体，而且会抑制学习兴趣、降低学习效率，甚至导致心理疾病。“剧场效应”导致基础教育严重“内卷”，“双减”政策出台，恰在其时、恰在其需。

民盟江西省委会称，在“双减”政策实施过程中，一些校外培训机构“上有政策、下有对策”“明修栈道、暗度陈仓”。因此，整顿校外培训机构不能“雨过地皮湿”，更不能“紧一阵子、松一阵子”，过后还是原来“老样子”。

民盟江西省委会建议，突出教育部门监管主体作用，严把培训机构审批，将各类培训市场业务纳入统一监管，消除监管盲区；有效整合教育、文化旅游、市场监管、人力资源社会保障等力量，从严从细加强日常监管，关停不合格培训机构，杜绝学科类培训“此消彼长”；及时制定“校外培训机构黑白名单管理办法”，建立教育行政部门与纪检监察机关联动机制，对在职教师、合作办学项目等进行自查自纠、立行立改，对“双减”政策之后，依旧参与校外培训的教师严肃处理。

民建江西省委会提出，建议结合各地实际情况，尽快明确学科类和非学科的界定标准，积极引导学科类培训机构顺利转型。同时，基于教育部明确的学科类与非学科类范围，依托专家学者研究制定了《校外培训服务类别鉴定指引》和《鉴定指标》。

“对教培机构的监管和整顿，既要堵，更要注重科学疏导，充分满足学生和家长对非学科培训的需求。”民建江西省委会还建议，加大对优质非学科培训机构的扶持力度，如体育类游泳项目，充分利用现有闲置游泳场馆，增大游泳项目培训覆盖面。(记者 吴鹏泉)

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