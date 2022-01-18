原标题：西安咸阳机场完成首架学生回家包机保障工作

专用值机柜台处，学生办理值机。 西安咸阳机场供图

17日，由西安飞往海口的HU7266航班搭载着150名学子顺利踏上回家旅程。

学生乘坐的大巴车抵达机场T2航站楼。 西安咸阳机场供图

据悉，此次乘坐包机的150名学生来自西安科技大学、西安工业大学、西安医学院3所西咸地区的高等院校，是西安咸阳机场保障的首架学生回家包机。

候机大厅内，工作人员为学生提供瓶装水。 西安咸阳机场供图

近期，随着防控政策的调整，西咸地区高校陆续安排学生放假。西安咸阳机场在民航西北地区管理局统筹和机场疫情联合防控指挥部指导下，及时与相关航空公司对接，掌握学生包机计划，并联合高校与地方防疫部门进行联系，明确政策要求，认真做好学生身份信息收集和健康码、行程码、核酸检测、疫苗接种等信息核验工作。

工作人员核查学生信息，引导登机。 西安咸阳机场供图

为确保学生顺畅返家，西安咸阳机场召集各一线保障单位研究制订学生包机保障方案，抽调业务骨干组建专门保障团队，提前开展航站区服务设施消毒消杀及卫生清洁，加强设施设备的可靠性巡检，细化学生乘车抵达、进入航站楼测温查验、值机办理、行李托运、安全检查、候机、登机等各环节的防疫和服务保障措施，开辟学生包机绿色通道，提供“专人引导、专用通道、专区办理、专区托运、专区候机”的全流程保障，让放假回家的学生健康、安全、放心出行。

工作人员核查学生信息，引导登机。 西安咸阳机场供图

下一步，西安咸阳机场将加强与西咸地区高校、航空公司沟通联系，及时掌握各方需求和工作计划，做好航班保障，严格落实疫情防控措施，为学生放假回家和广大旅客出行提供安全环境和优质服务。((阿琳娜 陈帅 薛金博))

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