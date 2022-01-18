原标题：通讯：29名留守儿童的寒假岁月：期待知识改变命运

图为察右前旗平地泉镇中心学校。 李爱平 摄

“寒假到了，你打算怎么度过？”

面对记者的提问，9岁的孙箐(化名)略一思考便给出了答案，“看书，给奶奶做家务。”

“我打算帮奶奶扫地，叠被子，和奶奶一起学做饭。”近日，孙箐在此间接受记者采访时眨着眼睛扮个鬼脸说道。

孙箐是内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗平地泉镇中心学校一年级学生，也是一名留守儿童。

“爸爸妈妈都很忙，每次打电话问我学习好不好，吃得怎么样？”这名9岁的小姑娘一旦谈及爸爸妈妈，语气便显得迟滞，“爸爸妈妈很忙，每次打电话也就10来分钟。”

8岁的刘元(化名)也是该校一年级的学生，同时，也是一名留守儿童。她在接受记者采访时表示，“平时和奶奶在一起住，每周能见到爸爸一次。”

让刘元高兴的是，“每次我在学习上得到老师的表扬时，爸爸也会给我买好吃的东西，让我很快乐。”

对于寒假如何度过的话题，刘元给出的答案是，“假期里想学舞蹈，当然也要和奶奶学习做饭。”

11岁的张曦西(化名)谈及如何度过寒假时光时，这名上四年级的孩子却说起了学校里的“课后服务”。

“我们学校开设了舞蹈、美术、音乐等等好玩的课程，每天还能看很多课外书。”

张曦西告诉记者，“学校里的‘课后服务’只能等开学再说，这个假期和奶奶在一起，帮着做家务，多看书，有了知识就能对社会有用。”

12岁的吴娟娟(化名)是该校一名五年级学生，对于假期的生活，这名学习成绩优异的留守儿童表示，“如果条件允许，最好能有机会看一场电影，顺便滑滑旱冰。”

察右前旗平地泉镇中心学校校长李胜告诉记者，在该校共有29名留守儿童，“大多数孩子的爸爸妈妈都在外打工，除了春节返乡能与孩子团聚外，更多时候由爷爷奶奶陪伴。”

“一切费用都不用交，还可以在学校吃早餐，现在这29名留守儿童已得到了社会各界的捐助和关注。”李胜表示。

值得提及的是，在记者随机采访的多名留守儿童中，大多数小朋友表示，“长大了要当老师。”

“为什么想当老师？”这些留守儿童给出的理由是：想把知识教给更多的人，我们期待知识改变命运。(中新网记者 李爱平)

(责编：郝孟佳、薄晨棣)