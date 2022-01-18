原标题：京考首批12234人进面试

昨日，北京市公务员局发布2022年京考首批进面试名单，调剂职位也同步发布。据华图教育统计，共12234人进入首批面试名单。同时，共770个职位可进行调剂，需调剂2701人。

市公务员局表示，调剂报名的原则和条件包括申请调剂的考生笔试成绩应当达到拟调剂职位的合格分数线；申请调剂的考生应当符合调剂职位规定的资格条件和要求；参加调剂的考生只能申请一个调剂职位；已进入首批面试人选名单的考生不得参加调剂。

据华图教育统计，需调剂的人数中，2087人为普通职位；面向大学生士兵职位的431人；面向残疾人职位的30人；面向特殊职位的153人。

从学历要求上看，本科及以上学历要求的1575人，占到总数的58.3%。从职位层级上看，乡镇街道基层职位所需调剂人数最多，为1514人；市级机关职位所需调剂人数最少，为313人。从所属区域上看，除了市直之外，丰台区所需调剂人数最多，为453人；西城区次之，为198人；东城区、怀柔区、朝阳区等紧随其后。“考生们可根据这些数据，选择调剂职位进行报名。”华图教育相关公考专家表示。

据悉，调剂报名采用网络报名方式进行，今日9:00至1月19日18:00，考生可通过报名时的用户名和密码登录北京市人事考试通用平台，填报申请调剂的相关信息。考生可于1月19日18:00后打印《北京市各级机关2022年度考试录用公务员调剂报名表》。

调剂资格审查时间为1月20日9:00至1月21日18:00。各市级招录机关、区级公务员主管部门将于2022年1月20日根据调剂职位空缺名额，按照笔试成绩由高到低的顺序电话通知调剂报名考生参加调剂资格审查，调剂报名考生因笔试成绩相同超出职位空缺名额时，同时进入调剂资格审查。

调剂人选名单将于1月24日在北京市人事考试通用平台公布。面试时间为2月26至3月3日。（记者 解丽）

(责编：郝孟佳、薄晨棣)