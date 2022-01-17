这个学期是“双减”政策实施以来的第一个学期。那么，这几个月的效果如何呢？大家直观的感受可能就是，孩子们不用那么早上学了，家庭作业少了，课后服务的种类增加了，在户外活动的时间也多了，培训班上得少了，家长的焦虑也缓解了……用一句话概括，就是“双减”工作正扎实推动，落实落地。《焦点访谈》记者近日就走进了一所小学，体验了一下“双减”后的变化。

早上7:45左右，北京市海淀区中关村第二小学的同学们已经陆续来到学校，开始了一天的学习生活。

“双减”政策已经实施了整整一个学期。过去，8点上课，同学们一到学校，就得翻开书本准备上课。这个学期北京市的小学统一改为8:20上课，同学们早上来到学校，可以参加自己喜欢的体育活动。时值隆冬季节，操场上却很热闹，到处都可以看到同学们活动的身影。早上8:20，欢闹的校园恢复了平静。

“双减”政策针对的是义务教育阶段的学生，简单说，一是减轻学生不合理的作业负担，二是减轻校外培训负担，要提高学校教学质量，让学生在校园内学好该学的知识，在校园内实现“德智体美劳”的全面发展。同样的校园，这个学期，老师们的教学、同学们的学习状态，都在悄然发生着变化。

北京市海淀区中关村第二小学数学教师孙晓波说：“以前的授课方式都是老师讲得比较多，学生听得比较多。现在“双减”下的课堂更高效了，我们为孩子创设核心活动，让孩子们先独立思考，对问题有自己的一些原发的想法。出问题的部分往往是孩子们遇到困难的地方，对他来说是解决起来有难度的地方，我们会把这些全都暴露在孩子的面前，让他们通过交流，知道对为什么对、错为什么错，这样的一个课堂，孩子们掌握知识、学习能力都能够得到提升。”

“双减”政策实施后，课堂是减负增效的“主阵地”。同学们学业中可能遇到的问题和难题，都要尽可能在课堂上解决。40分钟的一节课，老师们用30分钟进行教学，用10分钟进行巩固练习。

孙晓波说：“通过这10分钟练习，能对自己这节课的学习有一个很好巩固，对于老师来说，也能够通过这10分钟练习的环节，去了解每个孩子在这节课上掌握得怎么样，方便老师有针对性的辅导。”

“双减”政策实施后，根据教育部要求，学校更加注重强化教学管理、教研备课、教学评价，精准分析学生情况，改进了教学方式方法，提高了课堂教学效率。

“双减”政策刚出台的时候，孩子们的学业是家长最担心的。作业不回家，过去的题海战术不见了，孩子们能掌握得了必要的学科知识吗？

孙晓波说：“以前可能是一本练习册，从头做到尾。“双减”以来，虽然作业数量减少下来了，但是它的质量是提升上来的，每一道作业都是老师们精心研究，才给孩子们进行布置的。”

据教育部统计，落实“双减”的第一个学期，学生作业总量和时长得到有效控制，在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。在更高效的学习环境里，让同学们变被动为主动，增强学习能力，学会解决问题和难题，是“双减”政策实施后，学校在减法中做的加法。

孙晓波说：“减法中做加法，减少的是孩子的负担，增长的是效率；减少的是数量，增加的是质量；减少的是孩子们学习上的压力，增加的是他们学习上的一些能力。”

过去，写作文对很多同学来说是最不愿意、最难完成的作业，不少同学都有作文拖延症，也有的还得让父母家长帮着构思。

“双减”政策实施后，把最难的教学任务在校园内解决掉，这不仅给家长减负，也给学生更多的自由时间。

北京市海淀区中关村第二小学语文教师曹居涛说：“比如说高年级的作文，让作文作业不回家确实是有挑战的，所以我们就对教与学的方式进行了大胆的尝试和改变。从习作布置的时间上进行了改变，叫任务前置。孩子学习单元之初，要了解这一单元当中的习作主题是什么，让孩子的习作和生活建立联系。”

在校园内，同学们掌握了必要的课业知识，回到家，业余时间也更多了。经过学校和家长的引导，不少孩子都开始学着用自己的视角来观察社会，甚至提出好的建议。

北京市海淀区中关村第二小学科学教师张涛说：“在这个过程当中，其实是鼓励学生们走进社会大课堂当中，去发现生活中的一些科学问题，收集一手资料，去解决科学问题。”

15:30，校园再次欢腾起来，这是全校体育课时间，同学们参与自己喜欢的体育活动，锻炼了身体，增强了体质，游戏中找寻快乐。

“双减”减的是学生们的负担，增加的是高效率、高质量，是德智体美劳全面的教育实践。过去，下午两节课后，学生们就会放学，有的回家写作业，有的参加社会的学科培训班；现在，根据“双减”政策，学校放学时间原则上不早于当地正常下班时间，所以从下午三点半开始的两个小时里，学校就进入了课后服务时间。

16:10，同学们回到教室，根据老师的建议，去适合自己的课业辅导班，可以在老师帮助下查漏补缺，也可以完成还没有写完的作业。学校还安排老师进行一对一答疑解惑。据教育部统计，全国有98.7%的教师在各自的校园内参与辅导答疑，为减负提质付出自己辛勤的汗水。

北京市海淀区中关村第二小学课程与教科研中心主任富春媛说：“课业辅导时段形成了课上课下的衔接，比如说如果觉得今天在课堂上学的内容学得很好，老师可能建议今天的课业辅导参与到能力提升的班级之中；如果觉得今天的知识点还需要再巩固，老师可能建议今天去参与基础巩固的班级，走班也不是固化的，每天是不一样的。”

16:50是兴趣社团时间，同学们根据自己的爱好，在专业老师带领下，培养爱好和特长。

和中关村第二小学一样，各地各校根据各自的情况，通过“一校一案”的方式，普遍开展了课后服务。据教育部摸底调查，全国有92.7%的学校开展了文艺体育类活动，88.3%的学校开展了阅读类活动，87.3%的学校开展了科普、兴趣小组和社团活动，课后服务吸引力显著增强。自愿参加课后服务的学生比例由上学期的49.1%提高到目前的91.9%，有效解决了家长“三点半”接孩子难问题。“双减”政策刚落地实施了一个学期，很多工作还要进一步去完善。

对外经济贸易大学教育与开放经济研究中心研究部主任曲一帆说：“国家有中小学和各地的网络云平台。北京前段时间推出了中学教师在线答疑辅导，这都是政府一种有益的探索，我们可以针对不同学生的需求，来建各种不同的教育应用，真正拓展学生课外发展的空间，实现辅优补差，去焦虑化、去泡沫化。第二个方面，我想是如何回归育人初心，比如拿课后服务来说，是学校教育改革的一个试验田，课后服务可以发生在校园、博物馆、科普基地、田间地头、企业工厂等等。我们要以五育并举的项目制为目标，重新整合各类教育资源。”

目前，义务教育阶段学科类校外培训机构已经压减90%以上，“双减”成效有目共睹，来之不易。同时也要认识到，这些成果还是初步的，还需要持续巩固、提高水平。比如，需要防范一些学科类培训改头换面卷土重来；在学校里，还要强化校内减负、提质增效，在作业管理、课后服务、教学质量、教师素质、均衡发展等方面更上一层楼。2022年是“双减”推动落地的关键期，校内校外持续双向发力，凝聚各方共识，才能让教育回归学校，让学校回归育人，也让孩子们快乐学习，德智体美劳全面发展。

制片人丨刘雪松 黄洁

编辑丨王剑锋

摄像丨刘文

策划丨余仁山

责编丨温娜 时瑶

剪辑丨邢永跃 苗佳亮

(责编：宋心蕊、赵欣悦)