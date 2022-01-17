日前，北京语言大学举办新任中层干部启航班（第一期）结业式暨中层领导干部远航班年度培训成果汇报会。会上，该校启航班（第一期）及远航班176位中层干部对一年来的教育培训成果进行了精彩展示。

据介绍，过去一年，北京语言大学狠抓干部教育培训工作，成效初显。“中层领导干部远航班”设立大班和小班建制，设置临时党组织，将全体中层干部混合编班，实行干部自我组织、自我管理、自我培训，各班每月围绕主题组织开展形式多样、丰富多彩的学习活动。“新任中层干部启航班”（第一期）面向2018年以来全校新任中层干部，开展了为期5周的培训，根据新任干部特点和需求，设置专家讲坛、业务培训、专题分享、素质拓展、交流研讨等5大教学模块，围绕不同主题组织了11次集中培训，共计50学时。

会上，北京语言大学党委书记倪海东对学员们提出了五点希望：一是信念上永不动摇，二是精神上永不懈怠，三是工作上永不满足，四是廉政上永不越线，五是学习上永不松劲。倪海东表示，希望学员们把工作生活的目的、价值和意义同党和国家、同学校的事业发展紧密结合起来，胸怀理想、坚定信念，把心思、精力、才智投入到服务国家社会需求上、投入到推动学校事业发展上。

“事业发展没有止境，学习就没有止境。只有不断学习，学校事业发展才能不断壮大。”北京语言大学校长刘利表示，今年是学校建校60周年，站在继往开来的新起点，要大力弘扬伟大建党精神，不断巩固党史学习教育成果，继续加大干部教育培训力度，加快提高干部教育培训工作质量，以高素质干部队伍保证高质量事业发展，为建设中国特色世界一流语言大学接续奋斗。

当天，远航班班长曾东、启航班班长杨天乔汇报了学习培训成果，近10位学员代表分享了学习体会。全体校领导为启航班78名顺利结业学员颁发了结业证书。

据悉，目前，北京语言大学中层干部教育培训已初步建立“新任中层干部启航班、中层正职干部领航班、优秀年轻干部引航班、中层领导干部远航班”4个班次，努力构建从源头培养、重点培养到跟进培养、持续培养的干部教育培训全链条，与每月1期的党务工作创新沙龙以及全年开放的干部网络学院学习班一道，构建起了“分级分类、多措并举、专题常态、线上线下”的干部教育培训体系。（记者徐祥丽）

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