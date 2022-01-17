人民网北京1月17日电 （记者郝孟佳）今天，记者从国家公务员局网站获悉，2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员笔试成绩已经公布，部分职位进入面试人数与计划遴选选调人数之比未达到规定的面试比例，需要公开调剂补充面试人选。

公告表明，调剂在选拔方式相同（同为公开遴选，或同为公开选调）、试卷类别相同（同为A卷，或同为B卷）的职位之间进行；报考普通职位、未进入首批面试名单，且笔试成绩达到最低合格分数线（即A卷60分以上、B卷55分以上）的报考人员，可参加调剂；已进入首批面试名单的报考人员不参加调剂；未进入首批面试名单的人员中，仅报考专门面向选调生公开遴选职位、未报考普通职位的不参加普通职位的调剂；参加调剂的报考人员只能申请1个调剂职位；申请调剂的报考人员应当符合调剂职位要求的任职年限、年龄等资格条件；调剂进入面试名单的人员不参加原报考职位的递补。

公告称，从即日起，报考人员可登录2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员专题网站（以下简称“遴选选调专题网站”）查询调剂职位、调剂人数、选拔方式、考试类别、职务职级层次、资格条件、联系方式等信息。

2022年1月18日8:00至1月19日18:00期间，报考人员通过报名时的用户名和密码登录遴选选调专题网站，填报调剂职位等信息并提交。报考人员对调剂职位所需专业、学历、学位、工作经历等资格条件以及备注内容等信息需要咨询时，可直接与遴选选调部门联系。在提交调剂申请时间结束之前，报考人员可以改变申请调剂的职位。

2022年1月20日8:00至18:00期间，各部门对报考本部门的网上调剂申请进行资格审查。资格审查按照报考人员笔试成绩从高到低的顺序进行，如遇成绩相同者，均进行资格审查。调剂审查合格人数达到规定的调剂人数后，各部门不再对其他人员进行资格审查。

调剂结束后，将形成进入面试的人员名单，并在遴选选调专题网站统一公布。2022年1月22日之后，可以登录遴选选调专题网站查询调剂结果。

近年来，国考、省考的公务员招录都在向应届生倾斜。从国考数据来看，仅面向应届生招录的比例就由2019年的39.17%上升至2022年的67.3%。

此外，本次招录坚持基层导向，有8700余个计划补充到西部和艰苦边远地区县(区)级及以下直属机构，并采取适当降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。

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