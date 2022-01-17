原标题：北京部分中小学发通知，寒假前一周不到校

1月15日晚，北京市确诊新增1例本土新冠肺炎病例，其活动轨迹涉及西城、海淀等多个区。记者从西城、海淀等区部分中小学了解到，鉴于目前疫情防控形势，1月17日至21日本市中小学寒假前最后一周，各校学生不到校，改为居家学习或线上教学。

西城区多所学校发布的通知中明确，各校将实行校园封闭管理，自17日起，各年级所有学生均调整为居家学习或线上教学，暂时取消托管，后续安排视疫情发展情况而定。放假前最后一周，学生居家进行自主学习、体育锻炼、阅读等活动。部分学校在通知中表示，有考试年级需要缓考、补考、评优等工作，开学前后再进行。

海淀区各校也对寒假前最后一周的安排进行了调整，17日至21日各校学生居家自主学习期间，将在线上期末试卷讲评、期末结业式等。海淀区一中学校长透露，该校原计划在此周进行学科实践活动和班级文化展示，也将改在线上进行。

房山区一学校家长也透露，15日晚收到学校通知，原定于18日至20日到校讲评试卷改为居家线上进行。

不少学校表示，居家期间，教师将通过线上家长会、线上家访等形式，做好学生答疑辅导和心理健康教育工作。各校也在通知中提醒家长，本学期仍是1月22日正式放寒假，请家长指导学生遵守防疫要求，持续做好学生健康状况监测，非必要不出京、非必要不聚集。

记者 李祺瑶 牛伟坤

(责编：郝孟佳、温璐)