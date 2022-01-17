原标题：“云支教”， 乡村教育展新颜

“唱支山歌给党听，我把党来比母亲……”一个冬日的午后，中央民族大学音乐教育民族班大三学生奚溪李以“云课堂”“云支教”的形式给广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县高岭镇加全小学的孩子们上了一堂音乐启蒙课。

目前，一些乡村学校（教学点）仍存在专业教师缺口，音乐、体育、美术等课程仍难以开全，制约着乡村孩子的全面发展。高岭镇加全村是2015年“感动中国十大人物”之一莫振高的故乡，由于自然条件恶劣，这里曾是广西确定的深度贫困村，到2020年整村才实现脱贫“摘帽”。随着近年来邻近几个教学点撤改并，加全小学成了周围几个山区村仅存的教学点，在校学生大部分是“留守儿童”。为了改变现状，加全村第一书记陈燕辉发扬莫振高校长“化缘”办学精神，筹集善款，对加全小学进行全面改造，建成一所集教学楼、振兴图书馆、耕读花园、智能书法室等为一体的公益性的封闭式教学环境，培养塑造学生们自主、自立、自强的进取精神。为了充分激发孩子潜能，促进全面发展，陈燕辉提出了“加全村青苗成长计划”。积极借助有关方面的力量特别是吸引高校大学生参与，让他们在传统文化、音乐、美术、书法、英语等方面通过“云支教”的形式辅导孩子们。

本次“云支教”活动，得到了北京广西文化艺术促进会（以下简称“文促会”）的大力支持。当文促会常务副会长卢天友得知加全小学面临的困难后，积极响应，第一时间组织协调奚溪李参与到此次活动中来。奚溪李生长在广西武鸣，是一位地地道道的壮族姑娘，从小就有“壮乡小百灵鸟”之称，曾参与录制央视音乐频道合唱春晚，多次参与广西在京人士欢庆“壮族三月三”活动。“文促会是由在京工作的桂籍文艺界人士自愿联合发起成立，旨在致力于京桂两地的文化艺术交流与发展的社会团体。文促会成立以来，通过整合各方面资源，开展了一系列促进京桂文化交流与发展的活动。接下来，我们会与各方共同努力，共同振兴家乡乡村教育。”卢天友表示。

“‘云支教’吸引很多朋友的关注及参与。这种形式很适合像我们村这样偏远山区里的孩子，让他们也能享受到优质教育资源，获得全面发展的机会。”陈燕辉说。

2022年元旦节后，加全小学已与故宫博物院副研究员、书法家杨频对接好开展“传统文化进课堂”活动，孩子们将通过“云课堂”领略传统文化之美。“我们正继续努力探索，让‘云支教’常态化，成为提升乡村教育水平的核心渠道之一。希望更多的人加入、助力乡村教育振兴。”陈燕辉说。

（刘永娜）

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