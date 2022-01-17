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陕西西安低风险区高校学生开始错峰有序返乡

2022年01月17日08:52 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：陕西西安低风险区高校学生开始错峰有序返乡

　　随着陕西西安本轮疫情进入扫尾阶段，1月16日起，西安市低风险区高校学生开始错峰有序返乡。为了保障学生们安全顺利返家，当地按照“科学评估、学生自愿、一校一案、分批实施”的原则，在陕西省西安市教育、交通、卫健、公安等部门配合下，组织高校学生分批错峰离校。

　　按照陕西省西安市关于西安地区大中专学校寒假放假安排，低风险区县的学校可安排放假。自1月13日晚6点，西安市未央全区降为低风险等级后，专门成立高校学生返乡工作专班，主动与辖区驻地高校联系，配合高校对“留校”和“离校”学生进行精准分类，为确需离校学生进行核酸检测、提供离市证明、组织签订《返家承诺书》、提供N95口罩等防护用品；交通、公安等部门积极开展车辆安全检查，为接送车辆制发通行证和开辟“绿色通道”，确保接送学生车辆安全畅通运行。

　　同时，在西安北客站成立未央区滞留人员有序离市工作专班西安北站工作组，与校方联动，实现“点对点”的“闭环”出行，尽最大可能为学生离校返乡提供便利条件和安全保障，让学生安全返乡，温暖过年。

(责编：郝孟佳、温璐)

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