雅 言

职业教育日益受到关注，越来越多的职校毕业生凭借扎实的技能，在就业市场上备受青睐。“职校学生还没毕业就被抢空”的话题也登上热搜、引发热议。数据显示，近5年，职业学校毕业生就业率持续保持高位水平，高等职业学校毕业生半年后就业率稳定在90%左右，中等职业学校毕业生半年后就业率稳定在95%左右。

职业院校学生成为就业市场的“香饽饽”，折射出职业教育在人才培养上的显著优势。近年来，职业教育不断增强适应性，调整专业设置，深化产教融合，与经济社会发展同频共振，迸发出强劲的生机与活力。

作为国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。推动现代职业教育高质量发展，就必须更加深刻理解职业教育的价值意义。

一方面，大力发展职业教育符合人才成长规律。从人才成长的角度而言，人的个性、禀赋、特长不同，成长成才的路径也不尽相同。在实现出彩人生的机会上，发展职业教育无疑提供了更多选择。另一方面，大力发展职业教育符合社会经济生活对多样化人才的需求。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求也日益紧迫。破解当下劳动力市场中一些岗位无人问津、另一些岗位却挤破脑袋的结构性矛盾，让人才供给与经济社会发展的岗位需求相匹配，大力发展职业教育正当其时。

当然，我们也要看到，相较于普通教育，社会对职业教育的接受度、认可度仍显不够。与此同时，飞速发展的新技术、层出不穷的新职业，也在催生着职业教育探索新模式。

从教育内部看，制约职业教育高质量发展的一些因素亟待破解。比如在普职分流方式上，亟须巩固职业教育类型定位，统筹推进职业教育与普通教育协调发展；再如部分职业院校专业设置和教学仍调整不及时，导致学生与岗位匹配“错位”，这就需要职业院校进一步强化产教融合。

从外部环境看，职业教育发展是一项系统工程，需要全社会共同努力，提高技术技能人才社会地位，为职业教育发展创造良好环境。前不久人社部发出通知，要求维护、保障职业院校毕业生参加事业单位公开招聘的合法权益和平等竞争机会，种种举措正为职业教育发展提供有力托举。

相信通过不断推动职业教育高质量发展，将成就更多“技能改变人生”的精彩故事。

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 05 版）

(责编：胡永秋、白宇)