邱 勇

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。没有美的滋养的人生是单调的、干涸的人生。美育的职责正是让人懂得如何感受美、欣赏美、创造美。

习近平总书记指出，做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。

重视美育是学生实现全面发展与多样化成长的需要。110年来，清华大学充分发挥美育在培养学生健全人格中的独特作用，构建起较为完整的美育体系。1911年，《清华学堂章程》就明确“以培植全材，增进国力为宗旨”的办学方针。新中国成立后，清华大学倡导“又红又专、全面发展”，大力推进“政治辅导员、科学登山队、文艺与体育三支学生代表队”建设。近年来，清华大学成立美育工作领导小组，总结清华美育实践经验，开展“向美而行”通识教育研究，每年开设美育课程近200门次，选修学生达1.4万余人次，大力营建“彰显人文、荟萃艺术、涵养新风、化育菁华”的美丽校园。

大学之大，在于汇聚大学者、在于成就大学问，也在于培养大写的人。“中国教育是能够培养出大师来的。”我们要坚定自信，将美育融入落实立德树人根本任务全过程，向美而行、以美育人，探索并建立培育美的素养、滋养美的心灵、涵养美的品味的美育方案，努力培养大批德智体美劳全面发展的时代新人。

要建设有利于促进和发挥美育功能的校园环境，营造包容、多元、向上的文化氛围。一所有品位的学校，一所充满活力的学校，也应是一所美不胜收的学校。清华园里的荷塘月色让师生们感受到美，繁花落叶间教授们走路去上课的身影、藤影荷声里同学们的琅琅读书声，也让人感受到美。要让美的感动和审美意趣渗透到全体师生的学习、工作和生活中，使每一位清华人都能在清华园里构筑起多彩、丰盈、积极的精神世界。

要让学生更加深刻地理解科学求真、人文求善、艺术求美的内涵。美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。爱因斯坦曾说：“照亮我的道路，并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想，是善、美和真。”要致力于促进学生打破学科分类和知识结构的界限与隔阂，激发他们的创造力，让青年学子在“新旧合冶，殊途同归”的思想碰撞中，在科学、人文与艺术的融合中启迪智慧。

器识为先，必崇德明理，五育创新并举；文艺其从，更启智润心，一生向美而行。美是时代的召唤，向美而行，不是为了让少数人掌握“一技之长”，而是为了让所有青年学子在自然之美、文化之美、生命之美中丰富思想、塑造品格、汲取力量，矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生！

（作者系清华大学校长）

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 05 版）

(责编：胡永秋、白宇)