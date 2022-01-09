本报记者 丁雅诵 闫伊乔

图①：贵州医科大学师生代表参加“四地同上一堂党史课”活动。

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图②：中国传媒大学师生参加“青春心向党”主题党课活动。

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图③：华南师范大学研究生支教团在贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗甸一中开展支教活动。

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习近平总书记指出，思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须围绕学生、关照学生、服务学生，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。

近年来，高校思想政治工作成效显著，广大青年学子听党话、跟党走的决心更加坚定，获得感、满意度、自信心稳步提升，爱国情、强国志、报国行更加彰显，凝聚起为中国梦矢志奋斗的青春力量。

树立为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念和信心

“钢铁是工业的粮食，是富国强国的物质基础。1949年，我国钢产量是15.8万吨，仅为世界总产量的1/1000。而2020年，我国钢产量超过10亿吨，超过世界产量50%，成为世界钢铁产量大国。”在北京科技大学“我听院士讲党史”系列课程上，中国工程院院士胡正寰结合自己的亲身经历，向学生讲述中国钢铁工业如何一步步发展起来。

“院士们立志报国、奋发图强的故事感人又有说服力。从党课中，我了解到我国第一颗人造地球卫星东方红、第一枚洲际运载导弹的壳体材料、第一台国产工业机器人，以及‘天宫’‘嫦娥’‘蛟龙’‘北斗’等国家重大科技工程中，都有北科大人的身影。作为新时代学子，我十分自豪，也感到肩上的责任与担当。”北京科技大学研究生杨凤琦说。

大学是价值观形成和确立的关键时期，如何引导大学生坚定理想信念、增强使命担当，帮助他们扣好人生第一粒扣子？思想政治教育至关重要。近年来，全国高校深入推进全员育人、全程育人、全方位育人，高校学生不断深化对国情、社情、民情的认识，不断树立为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念和信心。

中国人民大学“形势与政策”专题研讨课上，荣获“全国脱贫攻坚奖组织创新奖”的农业与农村发展学院教授汪三贵、将教育扶贫文章写在怒江大地上的法学院副教授宋彪现身说法，引导学生深入思考为什么中国能创造出如此彪炳史册的人间奇迹；

中国传媒大学邀请知名专家学者围绕当前国内外政治经济形势，结合时政热点事件，剖析国际动向，让学生在认识中国特色和国际比较中，更加全面客观认识当代中国、看待外部世界；

上海各大高校开设“锦绣中国”“法治中国”“绿色中国”“健康中国”等“中国系列”思政课选修课，把马克思主义基本原理与中国经济社会发展、学校学科专业特色以及学生个人成长结合起来，深受学生欢迎……

近年来，各类课程与思想政治理论课同向同行，青年学生的思想水平与政治觉悟不断提高。2021年高校师生思想政治状况滚动调查显示，99.5%以上的学生认同“人民至上、以人民为中心是中国共产党的使命担当”。

用青年学生喜闻乐见的形式，让思想政治教育更加有滋有味、有声有色

“欢迎大家乘坐‘复兴号’高铁列车。我们这趟‘复兴号’是一趟‘时空高铁’。在这趟列车上，您可以感受中国共产党自成立以来走过的百年光辉历程……”在天津海河教育园区思想政治教育实践基地，天津现代职业技术学院学生刘旺龙正在为观众讲解。5000平方米展馆、29个教学板块，讲解团的同学们与参观的群众一道，感受共产党人的奋斗足迹。同学们说，“讲解的过程，就是一次学习的过程、进步的过程。”

为庆祝中国共产党成立100周年，华南师范大学马克思主义学院打造100集党史微课程《中国共产党百年历史记忆》，以形象直观的方式再现党的历史。教育科学学院研究生罗淑琴说：“每集短短5分钟，却包含了丰富的历史细节，既有意义又有意思，我每天都等着视频更新。”

“西迁精神”是西安交通大学宝贵的精神财富，学校通过邀请西迁老教授进课堂、组织学生采访西迁老教授、鼓励学生参与西迁精神的微宣讲等活动，让红色基因代代相传。宣讲团成员贺舒靖说：“西迁精神教会我面对选择时不忘初心，我愿到祖国最需要的地方建功立业。”

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用青年学生喜闻乐见的形式让思想政治教育更加有滋有味、有声有色，让学生真心喜爱、终身受益，日益成为近年来思政工作的发展方向。

网络育人创新发展。教育部着力推动高校思想政治工作网、易班网和中国大学生在线全国共建，遴选出200个重点建设高校思政类公众号，进一步发挥新媒体平台对高校思政工作的促进作用，思政教育的时代感和吸引力显著增强。

以文育人成效显著。各高校广泛开展文明校园创建，发挥校园建筑景观、文物和校史校训校歌的文化价值，进一步发挥开学典礼、毕业典礼的育人功能，举办健康向上、格调高雅的校园文化活动，开展高校原创文化精品推广行动计划，逐步形成“一校一品”的校园文化风貌。

实践育人丰富多样。暑期“三下乡”、“小我融入大我，青春献给祖国”主题社会实践等活动深入开展，高校师生在了解祖国、服务祖国的实践活动中，把人生抱负落实到脚踏实地的行动中，把学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标结合起来。

自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者

思想政治工作为学生点亮了理想的灯、照亮了前行的路。越来越多的青年学子用中国梦激扬青春梦，让勤奋学习成为青春飞扬的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。

“能在中国共产党成立100周年与西藏和平解放70周年之际，来到西藏进行实地观察学习，对我们来说，是一次意义重大的思政实践。”谈起去年的暑假实践，中国农业大学峰云社人文科考队队长胡钦清感受颇多。

围绕农业治理转型、产业扶贫实践与探索等主题，中国农业大学19名学生分组赴日喀则市桑珠孜区甲措雄乡与江当乡，对当地的产业园区、龙头企业及民居进行走访，观察当地的产业发展实况，了解相关政策规定。

“看到西藏乡村令人惊喜的发展变化，看到当地群众为创造美好生活而积极奋斗的姿态，我很激动，也下定决心，要把所学和所行结合起来，要把青春奋斗融入党和人民事业中，以梦为马、不负韶华。”胡钦清表示。

既有远大抱负，又要脚踏实地。云南大学“理解中国”系列调研团近100名研究生，行走在省内21个边境口岸的边境线上，撰写决策咨询报告42篇、调研报告21篇、社会观察笔记80余篇；大连理工大学策划“与共和国同行”“红色筑梦之旅”等调研专项，组织200余支实践团队赴革命老区、贫困山区开展调研，用所学知识服务社会，为地方经济发展献计献策……高校青年学生在学习实践中，自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者。

在接受思政教育的同时，更有不少学生主动作为，成立宣讲团，将党的理论讲给更多人听，在学思践悟中育人育己。去年五四青年节，多所高校青年宣讲团共同发起线上联讲接力活动：北京大学马克思主义学院研究生宣讲团讲述“李大钊与北大的马克思主义传统”；复旦大学博士生讲师团以“柴屋苦译，真理之甘”为主题讲述陈望道翻译《共产党宣言》的故事；湖南大学博士理论宣讲团从岳麓书院悠久的历史讲到党的思想路线……

“我们要做党史学习的坚定力行者，做中国故事的生动讲述者，做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实传播者……”南开大学宣讲团学生负责人张铭悦说，“希望更多青年人能和我们一起，以青春微言传递精神力量，以青春热血勇立时代潮头。”

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 05 版）

(责编：胡永秋、白宇)